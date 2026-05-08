Se întorc ploile și vijeliile, de săptămâna viitoare. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni

ANM a transmis, vineri, prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. De luni, 11 mai, vremea se va răci în toată țara iar ploile vor reveni. Izolat va cădea și grindină, iar rafalele de vânt se vor intensifica treptat.

La începutul săptămânii, vremea se va răci în vestul, centrul și nordul țării, iar ulterior și în celelalte regiuni. Vor fi perioade cu averse în majoritatea zonelor, mai ales în jumătatea de vest, apoi cu în sud și sud-vest.

Ploile vor avea și caracter torențial, vor fi însoțite de descărcări electrice, iar local se vor înregistra cantități de apă însemnate. Izolat va cădea și grindină. Vântul se va intensifica treptat, mai întâi în zonele montane, apoi și în restul teritoriului.

Săptămâna 11 - 18 mai

Temperatura aerului va fi stabilă, apropiată de cea specifică, în întreaga țară. Cantitatea de precipitații va fi excedentară în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 18 - 25 mai

Temperatura media va fi stabilă, apropiată de cea normală, în aproape toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Orientali, dar și deficitare, local, în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 25 mai - 1 iunie

Temperatura media va fi stabilă, apropiată de cea normală, în toată țara. Cantitatea de precipitații va fi normală perioadei.

Săptămână 1 - 8 iunie

Temperatura media va fi apropiată de cea normală, specifică perioadei, în toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare, local, în zona montană, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.