După o dimineață de iarnă, cu temperaturi de -10 grade, ANM anunță că se întorc ploile în Romania. Care sunt zonele afectate

De marți vor fi ploi slabe în regiunile vestice și centrale ale țării. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Luni dimineaţa s-au înregistrat temperaturi de -10 grade Celsius în unele zone din ţară, iar de marţi, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunţat ploi în regiunile centrale şi vestice. Prognoza meteo până joi se anunţă cu dimineţi friguroase şi zile cu ploi în unele teritorii, dar şi temperaturi de primăvară, în altele.

Temperaturi mai scăzute decât ar fi normal pentru această dată

A fost extrem de frig în dimineaţa zilei de luni: - 9 grade la Miercurea Ciuc – asta înseamnă temperatură în pragul gerului: un grad i-a despărţit pe cei din această zonă de - 10 grade, care pragul de ger.

"În toată ţara, în continuare, sunt temperaturi foarte scăzute. Şi în Bucureşti sunt 3 grade Celsius, la Staţia meteo de la Filaret; la cea din Băneasa se înregistrează 1 grad. Sunt 0 grade Celsius în Baia Mare şi Suceava, dar şi la Craiova, - 2 grade s-au înregistrat de dimineaţă la Sibiu şi Cluj-Napoca, iar în Braşov au fost - 3 grade Celsius. Pe de altă parte, la Timişoara şi Iaşi, termometrele au indicat 1 grad, în timp ce la Galaţi au fost 3 grade Celsius, iar la Constanţa s-au înregistrat 10 grade la primele ore ale acestei dimineţi", a spus Andreea Vlaicu, prezentatoarea rubricii meteo de la Antena 3 CNN.

Dimineaţă de luni friguroasă, în România:

-9 grade Miercurea Ciuc

-8 grade Toplița

-7 grade Joseni

-6 grade Întorsura Buzăului

-5 grade Târgu Secuiesc

-5 grade Târgu Lăpuș

-5 grade Bucin

-4 grade Bistrița

-4 grade Petroșani

-4 grade Sfântu Gheorghe CV

-4 grade Dej

-4 grade Câmpeni

-3 grade Brașov

-3 grade Satu Mare

-3 grade Curtea de Argeș

-2 grade Cluj Napoca

-2 grade Sibiu

-2 grade Bacău

-2 grade Târgu Mureș

-2 grade Deva

-2 grade Câmpulung Muscel

-1 grad București Băneasa

-1 grad Târgoviște

-1 grad Suceava

-1 grad Reșița

Pe parcursul zilei de azi, temperaturile vor fi în creştere şi în zilele următoare se va încălzi destul de mult. Însă, au precizat meteorologii, nopţile şi dimineţile vor fi reci pentru perioada în care ne aflăm.

"Vor fi 16 grade la Timişoara, Drobeta şi Bucureşti, cu un grad mai puţin se va înregistra la Constanţa şi Craiova, Oradea – 14 grade, iar la Galaţi şi Baia Mare: 13 grade Celsius. La Sibiu şi Iaşi vor fi 12 grade, locuitorii din Cluj-Napoca vor avea 11 grade Celsius, iar cei din Suceava şi Braşov doar 10 grade Celsius", a menţionat prezentatoarea meteo la "Ştirile Dimineţii" de la Antena 3 CNN.

Potrivit directorului de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, urmează încă o noapte foarte rece în toată țara, mai ales în Transilvania, în partea de est a Transilvaniei, în depresiuni. În noaptea de luni spre marți, temperaturile vor coborî spre minus 8 grade Celsius.

Florinela Georgescu a mai spus că marţi dimieaţa vor fi minus 4 până la zero grade Celsius în restul Transilvaniei, în Banat, în Crișana, Maramureș. Temperaturi în jurul a zero grade în mare parte a Moldovei, dar și în partea de sud a României, temperaturi care să nu depășească în general 2 - 4 grade.

Prognoza meteo până joi

"Maximele vor fi cuprinse între 8 şi 17 grade Celsius, astăzi. Iar marţi: 12 - 19 grade, în timp ce miercuri, mercurul va urca între 13 şi 21 grade Celsius", a mai precizat Andreea Vlaicu, prezentatoarea rubricii meteo de la Antena 3 CNN.

De marți încolo vor fi ploi slabe în regiunile vestice și centrale ale țării.

Joi, 23 octombrie, vor fi între 17 şi 23 de grade Celsius. Însă, în partea de sud a țării este posibil ca maximele să ajungă la 25, poate 26 de grade.