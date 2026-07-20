Turiștii români din Grecia vor înfrunta primul val de caniculă care lovește țara în acest an: Temperaturile urcă până la 41 de grade

Femeie cu umbrelă de soare în fața clădirii Parlamentului din Atena, Grecia. Imagine de arhivă. Sursa foto: Hepta

Grecia se pregăteşte să infrunte primul episod de caniculă din acest an, după ce a fost ferită de temperaturile record care au afectat cea mai mare parte a Europei în luna iunie, a relatat duminică AFP, potrivit Agerpres. Valul de căldură vine într-o perioadă în care mulți români se află în vacanță în stațiunile elene, urmând să fie afectați și ei de temperaturile foarte ridicate prognozate pentru următoarele zile.

Temperaturile maxime din Tesalia (centru), în unele zone din Peloponez (sud) şi în zona Atenei „ar putea atinge sau depăşi 40 de grade Celsius”, înainte de a scădea probabil joi, a afirmat duminică pe Facebook meteorologul Theodoros Kolydas.

„Nu ne confruntăm cu un simplu val de căldură, ci cu un episod de caniculă care prezintă caracteristicile unui val de căldură, în special în Grecia continentală”, a precizat el referitor la perioada cuprinsă între luni şi miercuri.

Temperaturi între 40 şi 41 de grade Celsius, luni şi marţi

Sâmbătă, temperatura a depăşit pentru prima dată în acest sezon pragul de 40 de grade Celsius, în oraşul Konitsa, din nord-vestul ţării, ajungând la 40,4 grade Celsius, potrivit site-ului meteorologic meteo.gr.

Duminică, serviciul meteorologic naţional EMY a prognozat temperaturi cuprinse între 40 şi 41 de grade Celsius pentru luni şi marţi în Grecia continentală.

Aceste temperaturi ridicate apar însă târziu pentru luna iulie în Grecia, episoadele ploioase din iunie şi vânturile puternice din iulie împiedicând instalarea valurilor de caniculă, în timp ce recordurile de căldură s-au succedat în cea mai mare parte a Europei.

Potrivit meteo.gr, este a treia oară din 2011 când se ating temperaturi de 40 de grade atât de târziu în sezonul estival în Grecia, după episoadele din 20 iulie 2015 şi 30 iulie 2013.