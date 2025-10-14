Un val de aer polar lovește România: Temperaturile scad în toată țara. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni

14 Oct 2025

Prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Foto: Hepta

România resimte deja efectele unui nou val de aer polar care lovește țara noastră. Potrivit meteorologilor, vremea se răcește brusc în toată țara, iar temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale perioadei. După data de 20 octombrie, însă, valorile vor crește treptat, potrivit prognozei ANM pentru următoarele patru săptămâni, perioada 13 octombrie - 10 noiembrie.

Vremea în săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nordice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Vremea în săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celor normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Vremea în săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această ăsptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.