Vremea se strică brusc în toată țara: vin furtunile puternice și grindina. Anunțul ANM

Vremea se strică din nou în toată țara. Sunt anunțate furtuni puternice cu descărcări electrice și grindină.

Elena Mateescu, directoarea ANM: „Într-adevăr, vorbim de fenomene de instabilitate specifice condițiilor prezente, având în vedere temperaturile foarte ridicate ce favorizează desfășurarea acestor sisteme noroase generatoare de precipitații cu aspect torențial, averse pe secvențe scurte de timp”.

Elena Mateescu a spus că primele precipitații vor cădea chiar de joi.

„Astăzi (joi - n.n.), în partea de vest, centru-nord a țării, începând de la noapte și pe parcursul după-amiezii, în zona de munte, punctifon putem să avem cantități de 15-20 l/mp, aversele să fie însoțite de descărcări electrice, izolat căderi de grindină și nu în ultimul rând și intensificări ale vântului cu rafale de 40-50 km/h, iar la munte viteze mai mari de 50 km/h”, a mai declarat la Antena 3 CNN Elena Mateescu.

„Astăzi vom avea o vreme caldă în continuare, cu valori de 20 până la 29 de grade Celsius, dar valori mai coborâte în zonele din jumătatea vestică, acolo unde și fenomenele de instabilitate vor fi prezente, cu maxime până la 22 de grade, în timp ce în sud vom avea temperaturi de peste 25 până la 28 de grade Celsius”, spune directoarea ANM.

Elena Mateescu spune că vremea se schimbă dramatic vineri.

„Mâine, fenomenele de instabilitate vor fi în extindere în cea mai mare parte a țării și vom avea averse torențiale. În sudul, sud-estul și estul țării vom înregistra valori de 15-20 l/mp și acest semnal al fenomenelor de instabilitate va fi de interes cel puțin până la finalul acestei săptămâni”, a declarat directoarea ANM.

Ea a mai spus că temperaturile vor scădea ușor și se vor situa între 15 și 26 de grade Celsius.