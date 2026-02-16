Zăpada revine în București: ANM anunță noi zile geroase și fără soare. Capitala intră sub alertă cod galben de ninsori și viscol

2 minute de citit Publicat la 10:29 16 Feb 2026 Modificat la 10:35 16 Feb 2026

Zăpadă iarna în București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 16 februarie 2026, ora 10:00 – 19 februarie 2026, ora 10:00, care anunță răcirea accentuată a vremii, precipitații mixte, ninsori consistente și episoade de viscol.

Vreme închisă și temperaturi în scădere

Potrivit meteorologilor, în intervalul 16 februarie, ora 10:00 – 17 februarie, ora 08:00, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 7 grade Celsius, în timp ce minima va coborî la -2…0 grade.

Începând de marți dimineață (17 februarie, ora 08:00) și până miercuri, 18 februarie, ora 08:00, vremea se va răci semnificativ. Cerul va fi noros și vor fi precipitații mixte – ploaie, lapoviță și ninsoare – iar spre seară și în cursul nopții vor predomina ninsorile. Se va depune un strat de zăpadă cu grosimi medii cuprinse între 8 și 15 centimetri, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge la 15–25 l/mp.

Vântul va avea intensificări cu rafale de 50–70 km/h, determinând viscol și reducerea vizibilității sub 100 de metri. Temperaturile maxime vor fi de 2–3 grade, iar minima se va situa în jurul valorii de -1 grad Celsius.

Zăpadă și ger până joi

În intervalul 18 februarie, ora 08:00 – 19 februarie, ora 10:00, cerul va deveni variabil, cu înnorări temporare în primele ore, când trecător va mai ninge, depunându-se un strat suplimentar de 1–3 centimetri.

Vântul va sufla în general moderat, cu rafale de 45–55 km/h, viscolind ninsoarea. Maxima termică va fi în jur de 2 grade, iar minima va coborî la -4…-3 grade Celsius.

Cod galben de ninsori și viscol

Pe durata intervalului 16 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00, municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează răcirea vremii, precipitații în general moderate cantitativ, intensificări ale vântului și viscol.

De asemenea, în perioada 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 14:00, Capitala va fi sub atenționare meteorologică cod galben pentru precipitații însemnate cantitativ, strat consistent de zăpadă și viscol.

Meteorologii precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, avertizările pot fi actualizate.

Cod galben de precipitaţii mixte, ninsori şi vânt, în aproape jumătate din ţară, marţi şi miercuri

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, atenţionări Cod galben de precipitaţii, intensificări ale vântului şi viscol, valabile marţi şi miercuri, în aproape jumătate din ţară.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 17 februarie, ora 10:00 - 18 februarie, ora 14:00, în sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea şi în sudul Moldovei vor fi precipitaţii însemnate cantitativ.

Ziua vor fi precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă, ninsoare) în Oltenia şi Muntenia, ploi în Dobrogea şi ninsori în Moldova, în timp ce noaptea vor predomina ninsorile. Se vor acumula cantităţi de precipitaţii de 25 - 30 l/mp şi izolat de peste 40 litri/mp. De asemenea, se va depune strat de zăpadă în medie de 10 - 30 cm, iar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h, va fi viscol şi vizibilitatea redusă sub 100 de metri.

În acelaşi interval, în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70 - 90 km/h, se va semnala viscol şi vizibilitatea se va reduce sub 100 de metri.

Totodată, se va depune strat de zăpadă, în medie, de 10 - 20 cm, echivalent în apă de 15 - 25 l/mp.