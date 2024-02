Administrația Prezidențială, reacție privind vila RAAPPS modernizată cu 7 milioane de euro, care ar fi fost pregătită pentru Klaus Iohannis

Administrația Prezidențială a transmis un răspuns oficial privind vila RAAPPS modernizată cu 7 milioane de euro, după ce în presă s-a vehiculat că ar fi pregătită pentru președintele Klaus Iohannis.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Marcel Ciolacu, premierul României şi preşedintele PSD, a declarat marți, despre vila RAAPPS modernizată cu 7 milioane de euro, că nu știe dacă aceasta este pregătită pentru mutarea lui Klaus Iohannis odată cu încetarea mandatului la Cotroceni.

"Nu ştiu dacă cheltuielile sunt de 7 milioane. Am aflat şi eu, ca dumneavoastră, din presă, aceste sume. Este o vilă a RAAPPS-ului. Nu este nici prima, nici ultima unde se fac investiţii. Ele au fost renunţări de la anumite partide politice. Cu certitudine, astăzi, eu, Marcel Ciolacu, nu vă pot răspunde dacă e pregătită pentru preşedinte sau nu, sau pentru alt demnitar.

Se desfăşoară (n.r. lucrările) prin RAAPPS. Secretariatul General are în subordine RAAPPS, care face licitaţie. Depinde câţi metri pătraţi are, pentru că dacă este la peste 10.000 de metri pătraţi nu ştiu cât de gigantică este investiţia. Acelaşi lucru am avut o discuţie şi cu Vila Lac 1, şi v-am spus că din punctul meu de vedere nu este în acest moment o prioritate pentru Guvernul României", a declarat Marcel Ciolacu.

Controversa momentului este reprezentată de o vilă RAAPPS, modernizată cu 7 milioane de euro, despre care nimeni nu pare să știe pentru ce sau cine este pregătită. Totul a ieşit la iveală după o anchetă Recorder, în care jurnaliştii au arătat că vila de pe bulevardul Aviatorilor din Bucureşti este o prioritate pentru RAAPPS, iar sumele de bani investite pentru modernizare sunt uriaşe.

Administrația Prezidențială a transmis, marți, un răspuns oficial.

"Nu există nicio solicitare din partea Președintelui României, Klaus Iohannis, sau a Administrației Prezidențiale pentru atribuirea unei locuințe de protocol și a unui spațiu pentru organizarea cabinetului de lucru, ambele cu destinația de reședință după încetarea mandatului de Președinte al României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, cu modificările și completările ulterioare.", se arată în răspunsul către Antena 3 CNN.