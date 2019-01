Administraţia publică intră sub lupa lui Piedone: Înființăm departamente de monitorizare a administrației publice în toată țara

În cadrul conferinţei de presă organizată la sediul central al Umaniştilor, Coordonatorul Naţional al Partidului, Cristian Popescu Piedone, a declarat următoarele: “Rândul Umaniştilor se reîntregeşte, iar vechii muschetari dând dovadă de demnitate, onoare şi curaj revin treptat la matcă, la Partidul Umanist pentru a purta o bătălie politică curată în următoarele alegeri. Primele alegeri cu care ne vom confrunta sunt alegerile europarlamentare, fiind una din priorităţile Umaniştilor, iar în jurul datei de 1 februarie vă vom prezenta lista cu candidaţii care doresc şi pot să reprezinte România în Parlamentul European. Vor fi personalităţi publice importante, veritabile surprize!”



O altă prioritate a Partidului Umanist o reprezintă înfiinţarea unor departamente de monitorizare a administraţiei publice locale. “Acestea vor funcţiona la nivelul structurilor locale administrative şi filialelor judeţene din ţară, un prim pas fiind făcut în Municipiul Bucureşti. Vrem să ne asumăm rolul de avocat umanist al cetăţeanului, care să monitorizeze şi să vorbescă pe limba omului de rând către autorităţile locale, repet constructiv nu distructiv. Îi va susţine concret pe cetăţeni în relaţia directă cu instituţiile administrative locale şi centrale acolo unde abuzurile statului sunt încă nesancţionate.”

În cadrul conferinţei au mai fost exprimate o serie de preocupări ale liderilor umanişti din teritoriu: “În judeţul Cluj, organizaţia Partidului Umanist are 19 consilieri locali. Am declanşat înceând de anul trecut mai multe dezbateri şi ne-am adresat autorităţilor locale şi centrale pe tema crizei locurilor de muncă din judeţul Cluj. Totodată, am organizat conferinţe cu fermierii din judeţ privind posibilitatea accesării fondurilor europene, la care am invitat specialişti în domeniu, acţiuni care continua şi în acest an.” a declarat doamna Mihaela Mazet Rozor - liderul filialei Cluj-Napoca, coordonatorul zonei de dezvoltare Nord-Vest.



Petru Mărginean- liderul filialei Hunedoara, coordonatorul zonei de dezvoltare Vest, a declarat: “Salut întoarcerea în partidul nostru a liderilor din teritoriu, loiali doctrinei umaniste: dl. Şerban Jenel- liderul filialei Călăraşi, dl. fost deputat Ioan Ţundrea, liderul filialei Caraş-Severin precum şi a celorlalţi care şi-au exprimat deja dorinţa de a se întoarce la partidul matcă. Revenind la preocupările filialei pe care o conduc, atrag atenţia asupra necesităţii îmbunătăţirii semnificative a calităţii serviciilor din sistemul bugetar. În timp ce aparatul bugetar creşte în unele cazuri nejustificat, în România sunt 7 milioane de români care se zbat sub pragul sărăciei.”

Totodată, dl. Şerban Jenel- liderul filialei Călăraşi, a declarat : “Este absolut necesar să ne concentrăm eforturile pentru a susţine concret dezvoltarea clasei de mijloc. Partidul Umanist este primul partid care a înfiinţat un minister al IMM-urilor. Dacă vom reuşi să consolidăm clasa de mijloc ne asigurăm atât progresul economic cât şi fondurile necesare unei protecţii sociale adecvate.”