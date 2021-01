Adrian Năstase: Coaliția de guvernare, 2 pasageri care se bat pe locul de la geam într-un avion care se prăbușește

"Dragii mei prieteni,

se incheie incă un an. Fiecare dintre noi priveste in urmă inainte de a privi spre viitor.

Năstase: Imaginile oamenilor cu măşti sau costume de protectie îmi creează sentimentul unui cataclism din care va fi greu să ne revenim

Eu am impresia că am trăit intr-un SF si incă sper să mă trezesc. Imaginile oamenilor cu măsti pe fată sau in costume de protectie, ambulantele circuland frenetic in oras toate imi crează sentimentul unui cataclism din care va fi greu să ne revenim. Si, in plus, o falsă vreme de primăvară in decembrie.

Peste toate acestea s-a adăugat farsa politică a alegerilor, o batălie asemănătoare celei pe care ar duce-o doi pasageri care isi dispută locul de la geam intr-un avion care se prăbuseste.

Cei din generatia mea dispar natural sau imbolnăviti de covid. Multi au plecat fară a mai fi insotiti de prieteni in noua călătorie. Rămane in urma lor cate un ferpar de cateva fraze si amintirea dureroasă a unor fragmente de viată.

Năstase: Probabil că nu realizăm că suntem în mijlocul unui război care va schimba ecuaţia puterii şi a bogăţiei pe glob

Probabil că nu realizăm că suntem in mijlocul unui război care va schimba ecuatia puterii si a bogătiei pe glob. Nu stiu cat suntem de pregătiti noi, in Romania, să intelegem miza si efectele actualei pandemii.

Suntem deja in al treilea deceniu al noului mileniu. Continuăm să demonizăm Revolutia, continuăm demonizarea liderilor, a elitelor culturale. In ultimii ani, un sfert din romanii in putere au plecat in alte tari, ducand cu ei nemultumiri, frustrari, drame. Tesutul social se destramă, incetul cu incetul.

Năstase: Ce înseamnă libertate în lumea unui stat paralel?!

Ne bucurăm de libertatea cuvantului dar ce semnificatie mai are această libertate in lumea unui stat paralel?!

Ne bucurăm că putem circula liber dar ce semnificatie mai are această libertate in conditiile in care suntem condamnati, practic, la arest la domiciliu?!

Anul 2020 a fost un an cu multe supărări si tragedii. Cum va fi oare 2021? Indiferent de ce credem, nu avem voie să ne dăm bătuti. Bătălia va fi pentru copiii si nepotii nostri. Lor trebuie să le insuflăm speranta revenirii la normalitate. Cu aceste ganduri, nu neapărat optimiste, vă spun La multi ani si vă doresc să fiti sănătosi!", a scris Adrian Năstase, fost premier al României, pe blogul său.