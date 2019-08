Adrian Năstase: "Există diverși idioți în spațiul public care încearcă să..."

Adrian Năstase scrie pe blogul personal că a fost acuzat că ar fi rusofil.

Fostul premier explică de la ce a pornit totul și ce înseamnă în accepțiunea sa a fi patriot.

"Există diversi idioti in spatiul public care incearcă să construiască anumite legende in legătură cu ce inseamnă patriotismul. Unii dintre ei consideră, spre exemplu, că a fi patriot inseamnă să fii exclusiv pro-american (eventual pro-„licurici”). Eu am preferat să fiu pro-român (poate nu am reusit intotdeauna) si, se pare, că am plătit pentru asta.

In ceea ce priveste relatia cu Rusia, consider că, după ce am intrat in NATO, prin efortul guvernului pe care l-am condus, această relatie trebuie să presupună un dialog civilizat, bazat pe vecinătatea noastră geografică si pe interesele românesti."

