ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Dan Barna își recunoaște înfrângerea: „Am sperat până în ultimul moment”

Facebook - Dan Barna

Candidatul USR PLUS la alegerile prezidenţiale, Dan Barna, anunţă că, potrivit rezultatelor numărătorii paralele, nu a reuşit să obţină suficiente voturi pentru a intra în turul al doilea al competiţiei electorale.



"Vă mulţumesc tuturor celor care aţi avut încredere în mine şi în Alianţa USR PLUS la aceste alegeri. Le mulţumesc în mod special celor din diaspora pentru prezenţa istorică de astăzi. Potrivit datelor pe care le avem în urma numărătorii paralele, nu am reuşit să intrăm în turul 2. Am sperat până în ultimul moment, dar nu avem suficiente voturi", scrie Barna pe Facebook.



El spune că va continua să lupte pentru o Românie "care se modernizează şi se curăţă de corupţie" şi că Alianţa USR PLUS va continua.



"Dincolo de voturi, această campanie a însemnat sute de mii de români cu care am vorbit, lucrurile pe care le-am învăţat de la ei, miile de kilometri pe care i-am străbătut prin toată ţara. Sunt alături de colegii mei, care au muncit enorm în această campanie şi le transmit că sunt mândru de ceea ce am reuşit să facem. Vom continua să luptăm cu toată energia noastră pentru o Românie care se modernizează şi se curăţă de corupţie. Alianţa USR PLUS va continua. Rămânem acea forţă politică în care oamenii îşi pun speranţele pentru schimbarea adevărată a României. Continuăm împreună şi nu ne vom da bătuţi", afirmă Dan Barna.



Rezultatele provizorii după numărarea voturilor exprimate în 18.498 secţii din ţară la alegerile de duminică îl situează pe Klaus Iohannis (PNL) pe primul loc, cu 36,66%, fiind urmat de Viorica Dăncilă (PSD) - 24,01% şi de Dan Barna (USR PLUS) - 13,74%. Totodată, potrivit AEP, candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, preşedintele Klaus Iohannis, a obţinut, la scrutinul de duminică, 55,14% din voturi în diaspora, iar reprezentantul Alianţei USR PLUS, Dan Barna - 23,55%, după numărarea buletinelor din 192 de secţii din străinătate.