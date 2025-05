Anamaria Gavrilă, taxată de internauți pentru reacția ironică la victoria lui Nicușor Dan. "Vă urez un somNIC UȘOR!"

Postarea a adunat aproape două mii de comentarii, multe dintre ele ironice la adresa șefei POT, Foto: colaj Facebook

Președinta Partidului Oamenilor tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a fost taxată dur de internauți după ce a postat un mesaj ironic despre victoria lui Nicușor Dan în alegerile de duminică. Postarea a adunat aproape două mii de comentarii, multe dintre ele ironice la adresa șefei POT, cunoscută pentru reacțiile sale virulente împotriva presei și a celor care o critică.

"Mâine aşteptăm să scadă euro la 1 leu, să se ridice ratingul de ţară la AAA şi să fim avansaţi la nivel de democraţie deplină”, a scris Gavrilă pe Facebook duminică seară.

"Du-te la culcare, doamnă dragă, și lasă Facebook-ul! Vă urez un somNIC UȘOR!", i-a răspuns cineva la scurt timp la postare.

Nicuşor Dan a câștigat alegerile prezidențiale după ce a obţinut 53,60% din voturi, arată rezultatele după numărarea tuturor voturilor. George Simion, care și-a recunoscut înfrângerea după ce inițial s-a autoproclamat președinte, a obținut 46,4% dintre voturi.

"It is what it is"

Au urmat apoi numeroase alte mesaje care au ironizat-o pe Gavrilă pentru reacție. Iată câteva dintre cele mai amuzante:

"Strugurii sunt acri, zise vulpea!"

"Din păcate, am ratat benzina la 1 leu."

"Și acum să ne explicați ce înseamnă rangul AAA? Probabil aveți impresia că e vorba de bateriile pentru telecomandă, ca să dăm pe Realitatea."

"Să-i spuna cineva doamnei că cel ce a promis carburant la 1 RON nu a ieșit președinte!"

Unii dintre cei care au comentat au ales să folosească fraza deja consacrată a președintei POT, "it is what it is".

"It is what it is. Sunați la poliție, poate schimbă ei rezultatul."

"Dasvidania, tovarașa!"

Alți utilizatori de Facebook i-au cerut Șefei POT să plece din politică:

"Reacție de copil de 7 ani ! Poate îți iei jucăriile și pleci"

"Greu să accepți că ura și spectacolul n-au mai prins. Românii nu s-au lăsat manipulați de boti, lozinci și influenceri frustrați. Ghinion."

"Du-te, doamnă, înapoi în grota din care ai ieșit. O bună parte din eșecul lui Simion ți se datorează."

"Dasvidania, tovarașa! Sperăm să nu te mai vedem prin scena politică."

"Dvs, Anamaria Gavrilă, nu știti să recunoasteți înfrângerea! În plus, persistați în prostie și în ultimul ceas.

Vă permiteți ironii și sarcasm pe banii noștri! Sunteți o rușine!"

"Atata s-a putut, atâta s-a înțeles! E vocea poporului, stimată doamnă! Poporul a ales calea europeană, educația, decența!"

Jurnalistul Lucian Mândruță s-a numărat printre cei care i-au comentat acesteia la postare, scriindu-i: "Mâine așteptăm ca banii noștri de taxe să platească salariile unor oameni cu mai mult bun simț decât cei care au scris acest mesaj".