Bolojan spune că a cerut date noi despre anularea alegerilor: „Până acum, am primit doar o înștiințare de la Ministerul Public”

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, spune că a făcut o solicitare către toate instituțiile implicate pentru a obține date suplimentare legate de anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Președintele a spus că, până acum, administrația prezidențială a primit doar o „înștiințare scurtă” de la Ministerul Public și că urmează să primească și alte informații - „Dacă vor fi elemente de natură publică, nu văd de ce nu le-am face publice”, a spus președintele României.

„Aici v-aș răspunde cu două chestiuni: așa cum am spus, aspectele de politică externă au ocupat aproape toată agenda, dar am citit întreg procesul verbal al CSAT-ului, ca să înțeleg exact lucrurile și am semnat, împreună cu domnul Diaconescu, o solicitare către toate instituțiile conform unui articol al acestei decizii, care cred că este public, să ne informeze cu privire la datele suplimentare pe care le au, dacă între timp au mai venit alte chestiuni.

Înțeleg că, cel puțin până acum, a venit doar o înștiințare scurtă de la Ministerul Public că sunt anumite dosare în lucru, dar fără să intrăm în această speță. Așteptăm și celelalte informații, dacă vor fi elemente care vor fi de natură publică, nu văd de ce nu le-am face publice. Asta e o chestiune.

Problema de fond este că Curtea Constituțională a anulat acest tur de alegeri. Aceasta este o problemă de fond, această anulare s-a făcut într-un cadru constituțional, pentru că Curtea are această competență constituțională, a respectat dreptul constituțional și s-a făcut pe baza datelor care au venit din CSAT, care, constatând aspecte care țin de siguranța națională a informat CCR și, această instituție, veghind la desfășurarea alegerilor, a luat această decizie.

Deci, a fost o decizie luată, așa cum am spus, în cadru constituțional. Sigur, a fost una excepțională pe care eu, personal, nu ne-am dorit-o și cred că niciun cetățean nu și-a dorit această situație. Dar acest lucru e un fapt împlinit pe care trebuie să-l respectăm pentru că toate deciziile Curții trebuie respectate, nu doar cele care ne plac sau nu ne plac și ce trebuie să facem e să vedem cum organizăm alegerile prezidențiale viitoare pentru ca astfel de situații să nu mai apară.

Sigur că între dreptul constituțional și dreptul penal sau dreptul civil sunt niște diferențe legate de probele fizice care se pun la bătaie, eu nu sunt un specialist în dreptul constituțional dar e clar că aici sunt niște abordări diferite. Se poate discuta despre, să spune, motivațiile care au stat la bază, despre probe. Eu am evitat pe cât posibil, și când am fost în administrație, dar și acum, să fac comentarii legate de o decizie judecătorească, pentru că nu ne ajută.

Eu aș putea doar să fac un comentariu pe fond legat de starea democrației noastre – este clar că atunci când ai imunitate scăzută ca organism, ești vulnerabil la viruși și cred că și democrația noastră are o imunitate scăzută care e generată de lipsa de încredere în instituții, de prestația lumii politice, de ceea ce am livrat în acești ani, sigur, și este potențată de tot ce înseamnă online și atunci orice dezinformare, orice chestiune care nu e la locul ei are efecte dezastruoase. Aceasta este problema de fond la care cred că oamenii raționali, lumea rațională trebuie să lucrezem în așa fel încât orice fel de perturbare, dezinformare sau atac care chiar dacă nu respectă legea să nu fie atât de puternic încât să genereze vicierea unui rezultat”, a spus președintele interimar la conferința de presă.