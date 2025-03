Gigi Becali: „Eu dacă întâlnesc judecătorii CCR, le pup mâinile și picioarele că au salvat țara de Georgescu”

George Becali, membru AUR și om de afaceri. Sursa foto: Antena 3 CNN

Gigi Becali spune că magistraţii CCR au salvat ţara pentru că i-au respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale din luna mai.

„Eu, de exemplu, unu, deși Livia Stanciu m-a condamnat acum, dacă o întâlnesc îi pup și mâinile și picioarele, că a salvat țara. Deci eu dacă întâlnesc judecătorii de la CCR, le pup mâinile și mă aplec, le pup și picioarele. Au salvat țara de Georgescu.”, a declarat Gigi Becali, la România TV.

Livia Stanciu, în prezent membru al CCR, a făcut parte din completul de judecători din dosarul ”Valiza”. Aceștia l-au condamna pe Gigi Becali la 3 ani închisoare cu executare.

Judecătorii Curții Constituționale au respins marți contestația depusă de Călin Georgescu, fiind menținută decizia Biroului Electoral Central de invalidare a candidaturii sale la alegerile prezidențiale din luna mai.

„În urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională a respins contestațiile formulate împotriva deciziei Biroului Electoral Central nr.18D din 9 martie 2025 privind respingerea înregistrării candidaturii independente a domnului Călin Georgescu la alegerile pentru Președintele României din anul 2025, precum și a semnului electoral. Hotărârile sunt definitive și se comunică Biroului Electoral Central”, a anunțat CCR, într-un comunicat de presă.

Decizia este definitivă și obligatorie.

Călin Georgescu, primul mesaj către susținătorii săi după decizia CCR

Călin Georgescu le-a spus, marți, susținătorilor săi că ei sunt cei care trebuie să aleagă ce își doresc pentru viitor și a precizat că speră ca de acum să o facă cu toată conștiința lor.

„Dragii mei, voi sunteți cei care trebuie să alegeți ce vă doriți pentru viitor și sper ca de acum să o faceți cu toată conștiința voastră. Pentru mine a fost o onoare să vă servesc cu toată ființa mea. Noi suntem poporul! Noi suntem România! Vă mulțumesc”, a scris Georgescu pe Facebook.

Într-un mesaj video transmis pe Facebook, Georgescu a spus că în această campanie nu a fost vorba despre el.

„Pentru mine ați contat voi, poporul, nu eu. Nu a fost și nu este vorba despre omul Călin Georgescu, putea fi oricare altă persoană, sistemul nu acceptă pe nimeni din afara lui. De aceea eu am spus că nu schimbăm omul, ci schimbăm sistemul. Practic, oricare dintre voi ar fi fost în locul meu ar fi putut ajunge președinte spunând adevărul și dorind binele acestei țări. Desigur, însă, sistemul nu l-ar fi acceptat pe baza acestui discurs. Pentru prima dată în 35 de ani, eu, alături de voi, am venit și am spus adevărul. Am vorbit despre corupție, despre drepturile îngrădite ale poporului, despre umilințele și nedreptățile la care suntem supuși și, cel mai important, am venit cu soluții prin programul 'Hrană, apă, energie'”, a spus acesta.

El a adăugat că, în fața sistemului, „comiți păcatul capital” când spui adevărul, iar astfel a spune adevărul este o răzvrătire, „o adevărată revoluție”.

„Sistemul este violent fizic și psihic, violența sa vine din ura profundă pe care o are față de poporul pe care trebuie să îl protejeze și nu să îl abuzeze. (...) Să fim sinceri și cu noi, am ajuns aici și din cauza noastră, a tuturor celor care am privit de la distanță, care ne-am bazat și am așteptat pe alții, în loc să ne bazăm pe noi. (...) Am greșit și noi că am lăsat 35 de ani totul în seama altora. (...) Misiunea mea s-a realizat, poporul român s-a trezit în conștiință pentru a se putea salva și este capabil de asta. (...) După tot ce s-a întâmplat azi la CCR, vă spun că voi rămâne ferm în semnalul meu pentru libertate, democrație, pace. Dacă doriți să susțineți orice persoană prin semnarea unor liste de candidatură, vă rog să o faceți cum vă dictează conștiința”, a mai afirmat Călin Georgescu.