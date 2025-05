Nicușor Dan, aplaudat la secția de vot: Am votat cu gândul la oamenii muncitori. Aici am învățat, e important să știm de unde am plecat

Nicușor Dan a votat la Școala Gimnazială nr. 4 din orașul natal, Făgăraș, alături de partenera sa, Mirabela. Sursa foto: Antena 3 CNN

Candidatul independent la alegerile prezidențiale Nicușor Dan a votat duminică la Școala Gimnazială nr. 4 din orașul natal, Făgăraș, alături de partenera sa, Mirabela. Acesta a fost întâmpinat de oameni cu aplauze, în curtea secției de vot.

Întrebat cum se simte să fie înapoi în orașul natal, acesta a spus: „În opinia mea, tot timpul trebuie să știi de unde ai plecat.”

„Am votat cu gândul la mulţi oameni care sunt tăcuţi, cinstiţi, muncitori şi care nu s-au simţit mult timp reprezentaţi. Acum două săptămâni românii au votat schimbare. Întrebarea este: care schimbare? Și am votat pentru o schimbare care să aducă prosperitate și nu una care să aducă aventură și descurajarea investitorilor din România. Am votat pentru o direcție europeană și o colaborare bună cu partenerii noștri europeni, și nu pentru izolarea României. Și am votat pentru o societate în care să reușim să avem dialog și nu una în care să fim dezbinați.

Am votat cu speranţă pentru că România are oameni şi în România, şi în diaspora are oamenii care să construiască România pe care ne-o dorim

Am ales să votez la Făgăraș pentru că e important să știm de unde am plecat și pentru că nu trebuie să existe două Românii - una a marilor orașe, și alta a orașelor mici. Clădirea asta nu exista, era o sală de sport, dar în clădirea veche la clasa de la geam am invățat din clasa a cincea până în a opta.

România își alege viitorul nu pentru 5 ani, pentru mai mult. E un punct de cotitură. Invit toți românii să meargă la vot.

Mă voi întoarce la sediul de campanie din București.”, a declarat Nicușor Dan, la ieșirea de la vot.