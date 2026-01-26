Alexandru Nazare explică „scamatoria” cu deficitul sub 8,4%: „Am redus cheltuielile și am crescut veniturile”

Alexandru Nazare. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a oferit clarificări cu privire la execuția bugetară și atingerea unui deficit sub pragul de 8,4%. El respinge acuzațiile de „scamatorie” a acestuia și subliniază că rezultatul reprezintă un mesaj foarte bun pentru piețe și pentru comisiile europene. Nazare a explicat, la Sinteza Zilei, mecanismele tehnice care au stat la baza acestei evoluții.

„Nu vreau să intru în polemici cu cei care au făcut aceste declarații. Nu trebuie să bagatelizăm tema, că e foarte importantă în România. E un mesaj foarte bun pentru piețe, foarte bun pentru Comisia Europeană”, a declarat ministrul.

Alexandru Nazare a precizat că s-a ajuns la o disciplină bugetară mult mai strictă și o creștere a veniturilor statului.

„Am redus cheltuielile curente, s-a văzut acest lucru: cheltuieli de personal, bunuri și servicii, o disciplină bugetară mult mai bună, am crescut venituri. S-a văzut în modul în care a evoluat TVA-ul, spre exemplu; în ultimele patru luni e o creștere importantă a TVA-ului. Ritmul de creștere a TVA-ului: semestrul I față de semestrul II, crește exponențial. Dacă în semestrul I era de 3,8, în semestrul II este 16,8, iar acest lucru se vede pe grafice”, spune Nazare.

Un alt factor decisiv este managementul fondurilor europene și mutarea strategică a unor proiecte majore de pe împrumuturi pe granturi nerambursabile, crede ministrul.

„În al treilea rând și cel mai important: un management mai bun și o prioritizare mai bună a modului în care finanțăm proiectele pe fonduri europene. Am prioritizat proiectele care sunt finanțate din granturi, din bani nerambursabili. Am făcut o analiză foarte clară: care sunt din PNRR, din granturi, care sunt din împrumut. Și am luat proiectele care merg cel mai bine: Autostrada Moldovei, Valul Renovării, proiecte care merg în toată țara și le-am trecut pe finanțare pe fonduri nerambursabile”, explică el.

Această reorganizare administrativă, operată la finalul anului trecut, a permis raportarea unui deficit mai mic, ceea ce facilitează țintele fiscale pentru perioada următoare.

„Această prioritizare, care a avut loc la 10 ministere, s-a operat la final de an. Și am reușit să creăm un spațiu fiscal adițional, care a fost reducere la deficit. Cu un deficit mai mic, consolidarea din 2026 e mult mai credibilă. Nu mai coborâm de la 2,2-2,3, coborâm cu 1,5 puncte procentuale, ceea ce este un efort mai ușor”, a explicat Nazare.

Acesta mai susține că acest rezultat „e un succes al întregii coaliții până la urmă. Cu toții am dus o operațiune de anvergură cu Comisia Europeană. Fără pachetul 1 și 2 de măsuri nu reușeam să ni se aprobe un PNRR negociat de asemenea anvergură. Și s-a operat undeva la sfârșitul lunii noiembrie”.