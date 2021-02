Întrebat de jurnalistul Antena 3, Alina Sorocean dacă a încercat să îi convingă pe colegii săi să nu depună nici un fel de amendament, pentru că au fost câteva inițiative în acest sens, ministrul Finanţelor a spus că are încredere în colegi că vor înţelege situaţia.

"Am făcut o prezentarea bugetului, colegii au avut întrebări, am lămurit anumite chestiuni o discuție generală asupra bugetului normală, spun eu. Cred că argumentele noastre, argumentele primului ministru, președintelui partidului nostru PNL, Ludovic Orban, au fost destul de clare în privința asta și am încredere în colegi că vor înțelege situația", a mai spus Alexandru Nazare.

Întrebat apoi dacă amendamentul cu 24 de călătorii gratuite pentru studenți poate fi susținut din punct de vedere financiar, Nazare a precizat că se va discuta în momentul în care va fi depus.

Ministrul de Finanţe, despre buget: "Consider că avem un buget foarte bun"

"Eu am încredere în acest buget, am încredere că este un buget robust , este un buget în revenire pe creștere economică a României cu 4,3%, o revenire validată de ultimele date Eurostat pe care le avem în privința creșterii pe trimestrul 4, 2020, și, am încredere că acest lucru va fi validat de absolut toți colegii noștri în Parlament", a mai spus Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Întrebat dacă preferă o moțiune de cenzură sau să accepte amendamentele PSD, ministrul Finaţelor a precizat că fiecare partid are dreptul de a se manifesta parlamentar cum consideră.

"Nu cred că așa se pune problema. Evident este libertatea colegilor de la oricare alt partid să se manifeste parlamentar în ce mod consideră potrivit. Obligația noastră este să prezentăm să susținem bugetul în parametrii prezentați: creștere economică de 4,3%, deficit de 7,16% și o revenire la țintele de sustenabilitate economică agreate cu comisia", a mai spus ministrul Finanţelor.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal