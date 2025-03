Am găsit boţi la POT. Cum funcţionează armata de conturi false care distribuie conţinutul deputatei Anamaria Gavrilă

Armata de conturi false care distribuie conţinutul președintei POT, Anamaria Gavrilă. Foto: Colaj INQUAM Photos/Capturi Facebook

Florin Magus. John Balaj. Liliana Aursulesei. Ilie CI. Romica Marius Lita. Deşi par oameni, nu sunt. Sunt doar câteva nume din armata de conturi false ce propagă pe Facebook conţinutul politicienilor din aripa extremistă a României.

Antena3.ro n-a avut mult de căutat după aceste profiluri fictive. Am analizat doar ultimele patru postări ale deputatei Anamaria Gavrilă, preşedinta Partidului Oamenilor Tineri (POT).

Deşi are poate sute de distribuiri şi mii de like-uri la postările sale, majoritatea conturilor care propagă pe Facebook mesajele ei sunt false. Şi, înainte de a fi puternic implicate în politica mioritică, distribuiau la greu conţinut creştin ortodox; chiar dacă, în cazul unora, încă mai figura că acei presupuşi oameni ar locui undeva prin China.

Mai mult, o parte din acestea se regăsesc şi într-un grup ce numără aproape 500.000 de mii de membri. Unul dintre moderatori e chiar Anamaria Gavrilă, alături de Ştefan Manolache, un susţinător vocal al candidatului independent la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu.

Ce sunt boţii şi de ce sunt periculoşi

Pentru început, ar trebui să explicăm ce sunt „boţii” şi care este motivul pentru care sunt consideraţi periculoşi, întrucât pot manipula opinia publică. Adică pe oamenii care chiar folosesc reţele sociale precum Facebook, de unde se şi informează, încercând să înţeleagă ce se întâmplă în România în această perioadă.

„Boții sunt conturi false de social media, de obicei automate, create pentru a manipula opinia publică prin distribuirea de informații false sau pentru a susține anumite ideologii. Aceștia pot fi folosiți pentru a amplifica discursul extremist al unor lideri politici, cum ar fi Anamaria Gavrilă, șefa Partidului Oamenilor Tineri (POT)”, ne informează chiar Perplexity, o platformă de inteligență artificială, care oferă un motor de căutare și un asistent conversațional bazat pe AI.

Mai pe înţelesul tuturor: aceste conturi creează un anumit conţinut care manipulează, iar mai apoi amplifică astfel de mesaje, făcând ca acestea să pară mai populare decât sunt în realitate. Totodată, aceste conturi pot interacţiona cu utilizatori reali (cu oameni – n.r.), pe care îi pot convinge că anumite idei sunt adevărate; cum ar fi, de exemplu, că Uniunea Europeană e ceva rău pentru România ori că vrem să intrăm în război cu ruşii.

„Cea mai populară modalitate pentru a creşte rapid popularitatea unei postări este folosirea unor conturi de tip bot, care au în spate un software”, explică Mihai Rotariu, manager al Direcției Comunicare, Media și Marketing din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Să vă facem cunoştinţă cu o parte din boţii extremiştilor

În 4 martie, Anamaria Gavrilă a postat pe pagina sa oficială de Facebook interviul de la Hotnews. La ora scrierii acestui material, postarea are 148 de distribuiri, peste 1500 de likeuri şi vreo 600 de comentarii.

Agusto Ppmi este unul dintre conturile false care îi distribuie postările lui Gavrilă. Are 341 de urmăritori, alte câteva sute de conturi false din Asia cu care e prieten şi scrie că locuieşte în Rusia. La poza de profil are o fotografie cu Vladimir Putin, preşedintele Rusiei. Postează de zeci de ori pe oră: şi nu doar ceea ce are de transmis deputata POT pe reţeaua socială, ci şi pe Donald Trump ori imagini şi materiale din India, China, Rusia, precum şi din Soran, un oraş aflat în Kurdistan, Irak. La aproape toate postările are haştagurile următoare: #resistance, #weapon, #trance, #machine, #bill, #G, #X.

Aceeaşi postare despre interviul deputatei POT este distribuită şi de contul Florin Magus. Apare că ar fi studiat la Academia de Ştiinţe Oculte, Parapsihologie şi Paranormal. Are 9 prieteni şi 23 de urmăritori.

Florin Magus o distribuie şi el pe Anamaria Gavrilă, urmat de postări create de Oana Lovin, Luis Lazarus, o pumă, pe generalul Emil Streinu şi pe Călin Georgescu.

John Balaj este alt cont care pune un umăr virtual la propagarea postărilor celor de la POT. Are peste 2.000 de prieteni şi, la fel ca Florin Magus, îi distribuie pe Oana Lovin, Călin Georgescu, precum şi postări anti-Zelenski.

Liliana Aursulesei pare o doamnă în vârstă. Îi scrie Anamariei Gavrilă „felicitări” la aceeaşi postare pe care am menţionat-o mai sus. De fapt, este tot un cont fals. Pe contul acestei presupuse doamne din România găsim teorii ale conspiraţiei, un clip generat cu AI cu o femeie din armata Ucrainei, fără mâini, care ar fi hrănită de mama ei.

Ilie CI are 153 de prieteni, îl urmăresc 330 de persoane, spune că trăieşte în Valencia şi că ar fi din Dorohoi. La poza de profil are “turul 2 înapoi”. Îi distribuie pe Gavrilă şi pe Georgescu.

Un alt cont, care distribuie mai multe postări ale Anamariei Gavrilă, este Mery Şeer. Are icoane nenumărate în postări, iar din noiembrie, anul trecut, a început să-l distribuie pe Georgescu. Apoi pe deputata POT, pe George Simion ori un clip video în care se precizează că Dumnezeu s-a supărat pe oameni şi i-a inundat în Brazilia.

Contul Alecs Giu are 72 de prieteni şi scrie că trăieşte în Milano. Îi postează pe Gavrilă şi pe Călin Georgescu. Are poze cu ghiocei şi nu cedează Roşia Montană.

Shalom Shalom are un singur prieten. Îl susţine pe Georgescu şi o distribuie pe Gavrilă.

Liliana Creţu are peste 200 de prieteni şi poză de profil cu Georgescu. Distribuie şi fake news-ul cu jandarmul din Piaţa Victoriei şi pe Gavrilă.

Romica Marius Lita are peste 1400 de prieteni. Distribuie teorii ale conspiraţiei, pe Georgescu, pe Gavrilă. Şi are mulţi jurnalişti în listă.

Lica Codrescu are 90 de prieteni. Şi acest cont propagă statusurile lui Gavrilă şi teorii ale conspiraţiei. Majoritatea conturilor cu care e prieten sunt false. Însă e prieten pe Facebook cu Victor Ponta.

Adiav Naiart distribuie pisici, AUR, anti Zelenski, citate despre iubire, icoane, Georgescu. Zeci de postări pe oră. Printre acestea o găsim şi pe Anamaria Gavrilă.

Precizăm că acestea sunt doar câteva din conturile false pe care antena3.ro le-a descoperit, însă ne este imposibil să le încărcăm pe toate în acest material.

Aceleaşi conturi false pot fi găsite şi într-un grup de Facebook ce numără jumătate de milion de membri

O parte din aceste conturi false pot fi găsite şi în grupul Inefabil, care numără peste 500.000 de membri. Nu ştim exact câte sunt conturi false. Cei din comunitatea „AI de noi” au identificat nişte sute de asemenea profiluri fictive în ultimele luni. Aici, Anamaria Gavrilă apare drept moderator, alături de alţi susţinători ai lui Georgescu.

„Opinia mea este că, prin faptul că e prezentă pe grup ca moderator, cumva algoritmul se pasează, o ajută să câştige vizibilitate. Are 500.000 de membri şi zilnic aderă boţi. Zilnic. Având în vedere că ea este şefa POT, îl susţine pe Călin Georgescu şi este membră în Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe, aceste lucruri nu pot fi ignorate şi nici subestimate”, declară, pentru Antena3.ro, Alin, membru al „AI de noi”.

Puterea unui grup uriaş

Şi, pentru că tot suntem în era inteligenţei artificiale, ne întoarcem la Perplexity. Întrebăm care poate fi influenţa unui grup de Facebook în care sunt aproape 500.000 de membri, inclusiv zeci de mii (poate?) de conturi false.

Amplificarea mesajelor: Grupul poate răspândi rapid informații sau dezinformări către un public larg, influențând percepțiile și opiniile a sute de mii de persoane.

Manipularea percepției: Conturile false pot crea iluzia unui consens sau a unei popularități mai mari pentru anumite idei sau persoane decât există în realitate.

Mobilizarea pentru acțiune: Un astfel de grup poate mobiliza rapid un număr mare de oameni pentru diverse acțiuni, de la proteste la campanii online.

Influențarea discursului public: Temele discutate în grup pot ajunge să fie preluate de mass-media tradițională, influențând astfel agenda publică.

Crearea de "camere de ecou": Grupul poate deveni o "cameră de ecou" unde anumite idei sunt amplificate și întărite continuu, ducând la radicalizare.

Subminarea încrederii în instituții: Prin răspândirea de informații false sau manipulate, grupul poate eroda încrederea în instituțiile statului sau în procesele democratice.

Impactul electoral: În perioadele electorale, un astfel de grup poate influența semnificativ opțiunile de vot ale membrilor săi.

Cel puţin acesta este răspunsul platformei de inteligenţă artificială.

Dragoş Stanca: „Folosirea boţilor în social media este una dintre cele mai imorale activităţi permise”

„Folosirea boţilor în social media este una dintre cele mai imorale activităţi permise, din nefericire, de mult prea multe platforme big-tech. E ca şi cum am accepta că orice acţiune, conţinut sau comentariu din social media pot fi elaborate de un cont fals, în spatele căruia se află un om sau un soft care mimează activitatea umană.

De ce sunt permise aceste tehnologii? Este o întrebare la care platformele big tech trebuie să răspundă, în opinia mea, mai ales în zona de conţinut, nu în zona de e-commerce, unde un bot poate fi folosit, de exemplu, pentru a răspunde unor întrebări legitime ale consumatorilor. Deci în zona de conţinut, aceşti boţi ar trebui să fie interzişi, pentru că viciază spaţiul comunicării în social media, care e, oricum, un spaţiu dominat de dezinformare şi de conţinut algoritmizat, cu impact negativ în societate”, a declarat, pentru Antena3.ro, Dragoş Stanca, antreprenor și expert în media digitală din România, cu o experiență vastă în industria de publicitate și tehnologie.

Care este autoritatea care ar trebui să analizeze conturile false de pe social media?

„Boţii din social media ar trebui gestionaţi de către reţelele de social media. Ei cunosc foarte bine întreaga reţea, pot face verificări legate de fiecare bot, când s-a creat, cu cine interacţionează. Nu cred că este o autoritate care are în atribuţii, din punct de vedere legal, să monitorizeze conturile de social media”, mai spune Mihai Rotariu, de la DNSC.

În România, în momentul de faţă, nu avem o autoritate care să cerceteze ce conţinut distribuie boţii ori care sunt conturile false.

„Investigarea tuturor acestor reţele de boţi necesită resurse şi oamani specializaţi. Ori, în momentul acesta, nu ştiu dacă există o instituţie, o autoritate a statului român, capabilă să facă această monitorizare”, explică Mihai Rotariu.

Deputat: „Nu e scalabil să scoţi cu penseta câte o problemă”

În ţara noastră, autoritatea ce coordonează serviciile digitale este ANCOM, potrivit Legii 50 din 2024. Însă nici această autoritate nu poate verifica dezinformarea, ci conţinutul ilegal.

"Pentru conținutul ilegal, sau periculos, un utilizator trebuie să sesizeze punctual ANCOM, care verifică manual postarea respectivă și, dacă va constata încălcarea legii, transmite către furnizorul de rețele sociale eliminarea acesteia. În tot acest timp, există produse software care generează și multiplică mii de situații similare de conținut. E limpede că nu e scalabil să scoți cu penseta câte o problemă, în timp ce mii de astfel de probleme se regenerează în câteva secunde”, a precizat, pentru Antena3.ro, deputatul USR Radu Miruţă.

I-am cerut un punct de vedere acestuia întrucât, înainte de a intra în politică, Radu Miruţă a avut o carieră în domeniul IT, lucrând ca inginer de sistem.

„Pentru această problemă, după validare cu mediul academic care a confirmat că 100% tehnic este posibil, am depus o inițiativă legislativă care prevede eliminarea conţinutului ilegal. Totodată, conținutul manipulator pe teme de interes național să nu poată fi monetizat și propagarea lui să fie limitată.

În funcție de dimensiunea fermei de boți, se poate crea o realitate complet paralelă prin livrarea masivă și repetitivă a unor informații continue. Se inundă spațiul virtual al utilizatorului care ajunge să consume doar un astfel de conținut servit, creându-i-se o realitate artificială”, precizează Radu Miruţă.

Ce zice ANCOM

„Boții și conturile false reprezinta conținut inautentic, iar platformele s-au angajat să ia toate măsurile tehnice pentru descurajare și combatere. Utilizatorii au la îndemână instrumentul raportării direct în platformele unde identifică sau au suspiciuni de asemenea conturi”, spun oficialii ANCOM.

Luna trecută, Comisia Europeană a aprobat integrarea Codului voluntar de bune practici privind dezinformarea ca și Cod de conduită în cadrul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA).

„Această integrare va face din cod un criteriu de referință pentru stabilirea conformității platformelor online cu Regulamentul privind serviciile digitale. Noul Cod numără în prezent 42 de semnatari, inclusiv platforme online foarte mari și motoare de căutare foarte mari (Google, Meta, Microsoft și TikTok)”, se precizează pe site-ul ANCOM.

Anamaria Gavrilă: „Eu nu am cunoștință de conturi care să fie false”

Întrebată de acele conturi false care-i distribuie conţinutul şi de faptul că e moderator în grupul Inefabil, Anamaria Gavrilă a transmis, prin purtătoarea ei de cuvânt, că Antena 3 este cea care trebuie să demonstreze că acele profiluri sunt false.

Redăm mai jos mesajul exact al şefei POT, precizând că antena3.ro nu a corectat greşelile gramaticale.

“Faptul că sunt moderator într-un grup, alături de încă alți 7 moderatori nu înseamnă că acele conturi din grup îmi aparțin mie, așa cum încercați dumneavoastră să insinuați. Este normal ca oamenii care susțin POT să să adune în grupuri comune de Facebook și să dea și comentarii și like-uri la pagina mea. Există tot felul de grupuri de susținere în online și le mulțumesc pe această cale românilor care îmi sprijină activitatea. Rețelele sociale au rămas încă un canal liber de exprimare între cetățean și politicieni, spre deosebire de o partea a presei care prin contractele pe care le are cu vechile partide a devenit agenție de PR.

Eu nu am cunoștință de conturi care sa fie false si m-aș bucura dacă dumneavoastră v-ați putea demonstra acuzațiile înainte să le lansați in spațiul public. Altfel ne trezim comentând jocuri video pe post de imagini de război.

Referitor la insinuarea dumneavoastră, că POT ar avea guerrillă de partid în online sau boți, vă spun cu toată sinceritatea că nu are. POT nu are nici contracte cu presa, nici TV, nici online, nici scrisă.

POT a fost votat în Parlament de oameni, conturile de social media nu votează. Am fost votați de oameni care ne susțin atât la vot, cât și în online.

Dar dumneavoastră, Antena 3, aveți contracte de presă cu vechile partide?

Mulțumesc pentru posibilitatea de a-mi exprima poziția”, susţine Anamaria Gavrilă.