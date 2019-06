Anca Boagiu, mesaj pentru Cristian Bușoi: Nu sunt solidară cu decizia de a demisiona în bloc

Demisia lui Cristian Bușoi din fruntea PNL București, dar și cea a cinci șefi de organizații de sector, face valuri în PNL. Mai ales că există un lider de organizație care nu vrea să facă același pas. Este vorba de fosta pedelistă Anca Boagiu, care conduce organizația de la Sectorul 2.

"Draga Cristi, eu astept o analiza POLITICA inca de la alegerile locale din 2016 cand am atras atentia ca avem nevoie de abordare politica noua la Bucuresti si de multa seriozitate. Din pacate nici atunci nici acum nu avem aceasta analiza si, in consecinta, un plan clar, realist si serios pentru cetatenii din Bucuresti care sunt oameni informati. Politic consider ca este o alta eroare majora la Bucuresti, dupa lungul sir de decizii gresite si “personalizate” luate de la fuziune si pana in prezent, motiv ptr care, NU SUNT SOLIDRS cu decizia de a demisiona in bloc sau in echipa sau sau cum vrei sa ii spui. Mult succes tuturor!", a transmis Anca Boagiu.

Rareș Bogdan, aproape să preia șefia PNL București: Condițiile mele sunt foarte dure, nu știu dacă vor fi acceptate

Cristian Bușoi a demisionat de la șefia PNL București

Cristian Bușoi: Și conducerea națională a partidului este responsabilă pentru scorul PNL la București