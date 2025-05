Andreea Raicu, despre așteptările pe care le are de la Nicușor Dan: "Să aibă consecvență, să ne respecte și să ne prețuiască"

Andreea Raicu a declarat într-o discuție cu realizatorii Antena 3 CNN Cătălina Porumbel și Mihai Gâdea că se așteaptă ca Președintele Nicușor Dan să asculte nevoile și vocile oamenilor și să ofere continuitate și stabilitate: "Să aibă consecvență, să ne respecte și să ne prețuiască", a spus ea.

"Nicușor Dan este de foarte mulți ani în politică și a păstrat-o o linie constantă din punctul ăsta de vedere și mi-e foarte greu să cred că se va duce într-o altă direcție, pentru că din câte am văzut, structura pe care o are e în această direcție. Este un om cât se poate de normal, un om care preferă să facă în loc să mizeze pe imagine. Deci nu cred că că va renunța la această normalitate", a spus Andreea Raicu.

Ea a spus că personal a avut o mare bucurie să vadă că Mirabela Grădinaru (partenera lui Nicușor Dan) poartă rochiile pe care ea le creează.

A fost o surpriză. Nu am știut că că urmează să le poarte. Le-am văzut la televizor, am văzut că era îmbrăcată în ele. M-am întâlnit cu ea la un miting, și a fost o reală plăcere să cunosc un om cât se poate de normal, o persoană foarte caldă, o persoană foarte blândă, o persoană cu foarte multă decență și foarte multă eleganță. Deși pare la prima vedere o persoană foarte retrasă, care nu vrea să iasă în față, cred că are o forță fantastică, cred că deja este un reper și a contribuit foarte mult la alegerea lui Nicușor în această funcție, pentru că ea vine cu această normalitate și cu acest firesc în care foarte multe femei s-au regăsit, a spus Raicu.

Ea asbliniat că fiecare trebuie să se implice constant pentru a apăra libertatea și democrația, nu doar o dată la patru-cinci ani.

"Cred că atunci când ajungi în vizorul public, indiferent care este calitatea ta, ai o responsabilitate și o datorie și cred că e foarte important să nu facem asta o dată la patru sau la 5 ani, atunci când sunt alegeri și să facem în fiecare zi asta.

La mine s-a deschis o ușă în după ce am l-am susținut cu toată convingerea, pentru că îmi doream foarte tare să trăiesc într-o țară în care să pot să am libertate și democrație. Și s-a deschis cumva o poartă către o zonă în care nu m-am dus niciodată, în zona asta de activism, de apărare a drepturilor femeilor și îmi doresc foarte tare să pot să mă implic în așa fel încât femeile să nu mai fie invizibile. Îmi doresc foarte tare ca femeile să fie respectate și nu se poate face asta decât cu noi, împreună, ca și comunitate, să avem această responsabilitate, să comunicăm și să împărtășim din ceea ce credem, în așa fel încât să putem să să contribuim", a afirmat Andreea Raicu.

Întrebată ce așteptări are de la Președintele Nicușor Dan, ea a răspuns: "Cred că respect, cred că dorința de a fi ascultate toate nevoile și vocile oamenilor, continuitate, stabilitate. Nu-mi doresc cumva perfecțiune și magie pentru că știu că avem nevoie să avem răbdare pentru a se schimba ceva, dar vreau să aibă consecvență, să ne respecte și să ne prețuiască".