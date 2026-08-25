Atac dur din PSD după ce consilierul BNR a spus că "vom mânca scoarță de copac". "Un îmbuibat, să fie demis de urgenţă"

Consilierul BNR, Eugen Rădulescu. Foto: Agerpres

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a lansat un atac virulent la adresa lui Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, după ce acesta din urmă a afirmat că "vom mânca iarbă și scoarţă de copac" din cauza crizelor pe care le traversează ţara. "Un îmbuibat de la BNR care cumulează pensia uriaşă cu salariul uriaş", a postat Zamfir pe Facebook, cerându-i lui Mugur Isărescu să-l demită pe Rădulescu.

Reacţia dură a lui Zamfir a venit în urma prognozelor economice emise de Eugen Rădulescu. Acesta avertizase că jumătate din datoria noastră publică este în valută. "La cursul de azi, cam 30% din PIB. Doar că, după ce țara nu va mai fi recomandabilă investițiilor, cursul valutar se va duce de-a berbeleacul, iar datoria în valută se va umfla. Capitalurile vor ieși din România, spre încântarea decerebraților care vor să rămânem cu industria calului și să mâncăm fructe de pădure. Nu vor mai fi nici de-astea – vom mânca iarbă și scoarţă de copac".

Zamfir a transmis că "dinozaurii n-au dispărut, s-au reinventat la BNR".

"Alertă. Dinozaurii n-au dispărut. S-au reinventat la BNR. Cu o obrăznicie fără margini, un îmbuibat de la BNR care cumulează pensia uriaşă cu salariul uriaş, fost marxist trecut la neomarxişti, vorbeşte ca ultimul propagandist cu deprinderi vechi.

Să spui ca "vom ajunge să mâncăm iarbă şi scoarţă de copac" în calitate de consilier al Guvernatorului BNR, îl obligă pe Mugur Isărescu să-l demită rapid pe inconştientul consilier, Eugen Radulescu", a postat Daniel Zamfir pe Facebook.

Consilierul guvernatorului Mugur Isărescu criticase şi sindicatele pentru contestarea legii salarizării și avertizează că ar putea urma „scăderi drastice”.

„Eu sunt siderat de inconștiența sindicatelor. Va să zică, menținerea nemodificată a veniturilor nominale pentru o parte a salariaților din sectorul public este absolut inacceptabilă, da?

Când țara a depășit 60% din PIB datorie publică, iar deficitul se înțepenește undeva pe la 6% din PIB într-un an, cine și cum anume visează aceste sindicate că le va îmbunătăți veniturile în anii care urmează? Domnilor, treziți-vă! Vor urma scăderi dramatice de venituri nominale, șomaj, inflație cu două cifre – iar asta pentru mulți ani de aici înainte!”, spune Rădulescu.