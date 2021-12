Avertisment pentru Florin Cîțu de la noul ministru al Finanţelor. "Auditul îşi va face treaba lui"

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a declarat, marţi seară, că banii împrumutaţi de guvernele Orban şi Cîţu, "s-au dus pe risipă".

Câciu a mai spus că Auditul şi Curtea de Conturi îşi vor face treaba, în continuare.

"Auditul îşi va face treaba lui, Curtea de Conturi îşi va face treaba ei, dar din punctul meu de vedere, banii publici au o eficienţă când se simt în economie sau în buzunarul cetăţeanului. În rest e poveste. Cum am putea să explicăm că am dus la ministerul X pentru cumpărarea de măşti sau am dus la ministerul Y pentru nu ştiu ce investiţii.

Vă spun, mie mi s-a rupt sufletul să iau bani de la Ministerul Agriculturii care avea o execuţie de 50% anul ăsta, ţara s-a împrumutat pentru sută la sută din acel buget şi acolo nu s-au făcut investiţiile promise”, a declarat noul ministru al Finanţelor Publice, social-democratul Adrian Câciu.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, consideră că este corect ca noul ministru al Finanţelor Publice să facă un audit privind activitatea predecesorilor săi la minister.

Potrivit lui Marcel Ciolacu, Adrian Câciu, nu a spus "niciun moment" că ar vrea să îl "bage la puşcărie" pe fostul ministru de Finanţe Florin Cîţu.



