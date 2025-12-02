AUR, după ce Călin Georgescu a anunțat că nu o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Generală: „E în mod vizibil afectat”

Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al AUR. Foto: Captură video

Președintele Consiliului Național al AUR, Petrișor Peiu, a declarat, marți că fostul candidat Călin Georgescu este „în mod vizibil afectat”, după ce a anunțat că nu susține niciun candidat la alegerile locale parțiale din București.

„AUR o susține pe doamna Alexandrescu, domnul Călin Georgescu este în mod vizibil afectat de tratamentul nedrept la care a fost supus de către stat, în sensul că unui cetățean al României i s-a interzis accesul la procesul electoral într-un mod samavolnic și nedrept Și atunci consideră că toate alegerile care vin cumva ca efect al gestului fără precedent pe care CCR și Biroul Electoral Central l-au făcut împotriva candidaturii domnului Georgescu ar fi, cumva, nelegale, ilegitime, și atunci consideră ilegitim acest proces electoral”, a spus Peiu.

Acesta susține că nu există „nicio rupere” între partid și Călin Georgescu.

„Noi suntem un partid politic parlamentar și avem datoria de a răspunde nevoii electoratului de a participa la acest proces electoral. Avem un electoral suficient de mare în București și care ne cere să susținem un candidat independent, cum este acum doamna Alexandrescu, și vor să se ducă să își exprime nemulțumirea prin vot.

Nu este niciun fel de rupere, niciun fel de dispută. Numai că noi înțelegem modul în care domnul Georgescu judecă consecințele actului CCR din noiembrie, dar în același timp ca partid nu putem să rupem legătura cu electoratul nostru”, a mai declarat Peiu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a anunțat, marți, după ce a semnat controlul judiciar, că nu susține pe nimeni la alegerile pentru Primăria Capitalei de duminică. „Mă distanțez și mă disociez total de așa zisele alegeri de pe data de 7 decembrie și evident de orice candidat”, a declarat Georgescu.

Călin Georgescu se distanțează astfel de candidatul așa-zis suvernaist, susținut de AUR pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu.