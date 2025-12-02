Călin Georgescu anunță că nu susține niciun candidat la alegerile din București: „Mă distanțez și mă disociez total”

Călin Georgescu. Foto: Profimedia Images

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a anunțat, marți, după ce a semnat controlul judiciar, că nu susține pe nimeni la alegerile pentru Primăria Capitalei de duminică. „Mă distanțez și mă disociez total de așa zisele alegeri de pe data de 7 decembrie și evident de orice candidat”, a declarat Georgescu.

„Aș vrea să lămuresc câteva lucruri legate de așa-zisele alegeri de pe data de 7 decembrie.Până când frauda cosmică a anulării alegerilor de anul trecut din luna decembrie nu va fi sancționată penal și istoric, insist, penal și istoric, nu am niciun motiv, nici unul, de a crede că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara asta. De aceea consider că este inutil și ridicol de a discuta despre orice alegeri din România. Aș insulta milioanele de români al căror vot a fost furat. De aceea, să fie foarte clar: mă distanțez și mă disociez total de așa zisele alegeri de pe data de 7 decembrie și evident de orice candidat”, spus Călin Georgescu.

„Când alegerile sunt organizate de rândași, nu poți să te aștepți ca ele să fie câștigate de cai, este imposibil”, a mai declarat Georgescu, la ieșirea de la secția de poliție din Buftea, unde s-a prezentat pentru a semna controlul judiciar.

Călin Georgescu se distanțează astfel de candidatul așa-zis suvernaist, susținut de AUR pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu.

Sociologul Marius Pieleanu a declarat, la Antena 3 CNN, că este posibil ca la alegerile ce vor avea loc duminică, 7 decembrie, pentru Primăria Generală a Municipiului București să fie egalitate între primii doi din cursa electorală. Daniel Băluță, candidatul PSD, conduce în cel mai recent sondaj făcut public, urmat la o foarte mică distanță de Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR. Marius Pieleanu a spus însă că este „sceptic” față de rezultatul sondajului și a explicat că în analizele Avangarde „lucrurile nu stau chiar așa”.

Marți, candidatul Vlad Gheorghe a anunțat că se retrage din cursă și că îl va susține pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL.