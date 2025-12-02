Culisele retragerii lui Vlad Gheorghe din alegerile pentru Primăria Capitalei: “Am vorbit cu premierul Bolojan și ne-am uitat pe cifre”

Vlad Gheorghe: "Bucureştiul este sufocat la propriu de poluare, este sufocat de trafic şi niciodată nu are bani" FOTO: Agerpres

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, retras din cursa pentru Primăria Capitalei, a dezvăluit la Antena 3 CNN cum a luat decizia de a-l susține pe Ciprian Ciucu pentru alegerile din 7 decembrie.

El a precizat că a luat legătura inclusiv cu premierul Ilie Bolojan și după consultarea tuturor cercetărilor sociologice a ajuns la concluzia că aceasta este alegerea rațională:

“Este un vot calculat pe care îl cer bucureștenilor să îl dea. Ne-am uitat pe toate cifrele pe care le aveam și din calcule reiese foarte clar că doar domnul Ciucu are șanse să o învingă pe doamna Anca Alexandrescu. Doar domnul Ciucu este cel care poate fi un candidat proeuropean, democratic care să ajungă primarul Capitalei și să oprească acest val de extremism, care se manifestă și la alegerile pentru Primăria Capitalei”.

Vlad Gheorghe a ținut să precizeze că președintele Nicușor Dan nu a spus că are un favorit în alegerile pentru Primăria Capitalei: “Eu nu l-am văzut pe domnul Nicușor Dan să spună că îl susține pe domnul Drulă”.

Totodată, Vlad Gheorghe a mai precizat că a vorbit cu premierul Ilie Bolojan înainte de a lua decizia de a se retrage:

“Am discutat cu domnul Bolojan, pe care îl consider un lider foarte serios, un premier de încredere. L-am întrebat ce părere are dânsul despre ce se întâmplă astăzi la Capitală. Ne-am uitat și cu domnul Ciprian Ciucu pe aceste date, pe aceste cifre și concluzia era una singură că oricât de mult nu ne convine nouă, celorlalți candidați, singura variantă este ca Ciprian Ciucu să preia din programul meu pentru București și să înțelegem să ne unim”.

Referitor la candidatura lui Cătălin Drulă, Vlad Gheorghe a spus că acesta nu a răspuns apelului său privind sprijinul pentru un candidat unic al dreptei:

“Am făcut o conferință de presă vineri, în care am prezentat un sondaj de opinie, făcut de o casă în care am încredere. În acea conferință i-am chemat pe ceilalți candidați de drapta. Domnul Ciucu a răspuns acestei invitații publice, ne-am uitat pe cifre, votul calculat este pentru domnul Ciucu. Eu am făcut către candidații de dreapta. Domnul Drulă nu a răspuns acestui apel”.

Luptă strânsă pentru mandatul de primar general al Capitalei

Vlad Gheorghe și-a anunțat, marți, retragerea din cursa pentru fotoliul de primar general în favoarea candidatului PNL, Ciprian Ciucu.

Într-un sondaj realizat de către institutul AtlasIntel la comanda HotNews, candidatul PSD, Daniel Băluță, și candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc, la mică distanță unul de celălalt, în intențiile de vot ale bucureștenilor.

Astfel, conforma sondajului AtlasIntel, în prezent, ierarhia din competiția electorală este următoarea:

locul 1: primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, cu un scor de 23,3%;

locul 2: candidata AUR Anca Alexandrescu, cu un scor de 23,2%;

locul 3: primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, cu un scor de 21,7;

locul 4: candidatul USR Cătălin Drulă, cu un scor de 15,5%;

locul 5: candidata SENS Ana Ciceală, cu un scor de 8,4%;