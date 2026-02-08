Bogdan Ivan, la graniţa cu Ucraina: România ajută cu infrastructură care funcționează și cu atenție la propria securitate energetică

1 minut de citit Publicat la 09:48 08 Feb 2026 Modificat la 09:49 08 Feb 2026

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a deplasat, sâmbătă, la graniţa cu Ucraina, unde s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Denys Shmyhal. Sursa foto: Bogdan Ivan / Facebook

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a deplasat, sâmbătă, la graniţa cu Ucraina, unde s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Denys Shmyhal, şi a afirmat că "România își exercită rolul în rețeaua europeană ENTSO-E, sprijinind Ucraina fără a afecta Sistemul Energetic Național". Ivan a punctat că prioritari rămân consumatorii români.

"M-am întâlnit cu Denys Shmyhal, ministrul Energiei din Ucraina, pentru că, indiferent de granițe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie. Simplu. Fără excepții.

Poziția României este una fermă:

1. interconectările România-Ucraina trebuie operate în condiții de maximă siguranță, inclusiv în situații de urgență

2. România își exercită rolul în rețeaua europeană ENTSO-E, sprijinind Ucraina fără a afecta Sistemul Energetic Național

3. consumatorii români rămân o prioritate în orice decizie de operare

Ucraina face eforturi continue pentru a menține funcționarea sistemului energetic în condiții extrem de dificile și pentru a rămâne conectată la rețeaua europeană. Cooperarea regională și coordonarea tehnică sunt esențiale pentru stabilitate, de ambele părți ale graniței", a postat Bogdan Ivan.

Discuţii şi cu Transelectrica

"De aceea, am adus la aceeași masă și Transelectrica, prin colegul meu Ștefăniță Munteanu, pentru a aborda punctual subiectele privind continuitatea și echilibrul rețelei, inclusiv fluxurile transfrontaliere. Alături de mine s-a aflat și domnul deputat Eugen Bejinariu.

România ajută.

Responsabil, cu infrastructură care funcționează și cu atenție permanentă la propria securitate energetică", a mai susţinut Bogdan Ivan.