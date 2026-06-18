Antena 3 CNN Politică Bolojan a reacţionat după acuzaţiile lui Tomac şi Grindeanu: Încetaţi cu minciunile. N-am spus că vrem să susţinem un Guvern tehnocrat

Bolojan a reacţionat după acuzaţiile lui Tomac şi Grindeanu: Încetaţi cu minciunile. N-am spus că vrem să susţinem un Guvern tehnocrat

M.P.
1 minut de citit Publicat la 13:00 18 Iun 2026 Modificat la 13:23 18 Iun 2026
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Ilie Bolojan
Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Ilie Bolojan a avut o reacţie dură după ce Eugen Tomac şi Sorin Grindeanu l-au acuzat că l-a minţit pe Nicuşor Dan în privinţa susţinerii unui Guvern tehnocart. "Observ că se rostogolesc în spațiul public o serie de invenții toxice. Ca să fie clar: niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru învestirea unui guvern tehnocrat", a transmis Bolojan.

"Încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipial.

Observ că se rostogolesc în spațiul public o serie de invenții toxice. Ca să fie clar: niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru învestirea unui guvern tehnocrat. Am spus public că aceasta ar fi putut fi una dintre soluțiile teoretice constituționale, în funcție de îndeplinirea unor condiții care nu au fost îndeplinite.

Și, cel mai important, în și pentru PNL decide PNL, prin forurile statutare și prin vot deschis. Deciziile în și pentru PNL nu se iau pe sub masă, oricât de importantă ar fi aceasta.

Totodată, nu s-a pus problema să tranzacționez pentru mine sau pentru vreo altă persoană vreo funcție, în schimbul unui acord care nu a fost vreodată în discuție.

De la începutul acestei crize, declanșate pentru distrugerea PNL, ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii. Ca și ale trădării, de altfel", a postat Bolojan pe Facebook.

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Etichete: Ilie Bolojan eugen tomac Sorin Grindeanu

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