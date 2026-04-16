Bolojan contraatacă, după ultimatumul PSD. "Nu e o marionetă". Ciucu anunță ca PNL va face scut in jurul premierului

Prim-vicepreședintele PNL, primarul general Ciprian Ciucu intervine cu un mesaj dur, dublat de un avertisment la adresa PSD, după ce această formațiune a semnalat că merge înainte cu planul de a forța înlăturarea lui Ilie Bolojan de la șefia Guvernului.

Într-o postare pe Facebook, Ciucu îi acuză pe social-democrați de iresponsabilitate, le transmite că "riscă să dea foc la țară" și reconfirmă, la rândul său, că premierul liberal nu intenționează să demisioneze la presiunile PSD.

Postarea integrală a lui Ciucu, în continuare.

Intertitlurile aparțin redacției.

Ciucu: Ce face PSD e culmea iresponsabilității

"Vă asumați și voi, vreodată, ceva?

Să te apuci să vorbești despre starea economiei după ce ai aruncat deficitul bugetar în aer, ajungând cel mai mare din Uniunea Europeană, punând în pericol atragerea miliardelor de euro alocați României, după ce ai venit în ani electorali cu măsuri care au pus economia într-o zonă de risc major, mi se pare culmea neasumării. Culmea iresponsabilității!

Și l-au găsit ei vinovat pe Bolojan! Ei, care au un președinte fix din echipa care a pus bugetul in piuneze. Noi, liberalii, măcar ne-am ales un președinte credibil, cu rezultate în județul și în orașul lui, care vor dăinui peste generații. Un președinte integru, fără scandaluri de corupție, care a muncit pentru oameni și cu fapta, nu doar cu trăncăneala.

Noi ne-am ales un lider asumat! Am ales un lider care a recunoscut greșelile propriului partid și și-a dedicat apoi viața profesională, politică, să le îndrepte! Și le-a îndreptat, în timp ce voi l-ați atacat, subminat și blocat zi de zi, săptămână de săptămână! Și, cu toate acestea, a reușit un minim de reforme care ne țin astăzi pe linia de plutire!

Din păcate, preponderent acelea care au pus presiune pe populație. Pentru că atunci când a ajuns la tăierea privilegiilor voastre ați decis imediat griparea deciziilor Coaliției!

Ciucu, mesaj către PSD: Veți da foc la țară

Nu ar trebui să mă mai mir, istoria se repetă. Dar totuși mă mir, nu mă pot obișnui cu modul acesta iresponsabil de a face politică.

Veți da foc la țară. Să nu spuneți că nu ați fost avertizați! Tot ce am reușit până acum, aș spune totuși, împreună va fi anulat (inclusiv scăderea dobânzilor înainte de războiul din Golf).

Nu va avea cine să atingă țintele din PNRR și banii europeni nu vor mai veni. Funcționarii ministerelor, în lipsa autorității politice, se vor demobiliza și vom rata reforme importante. Acelea puse acolo, anul trecut, în programul de guvernare al Coaliției.

Să vă fie clar: Ilie Bolojan nu este o marionetă, așa cum v-ați obișnuit în trecut. Nu își va da demisia! Mai mult, larga majoritate a Partidului Național Liberal va face scut în jurul lui Ilie Bolojan. Pentru că este omul care în acest moment poate duce guvernarea mai departe.

Ciucu: PNL a decis că nu va mai guverna cu PSD dacă PSD îl dărâmă pe Bolojan

Vă reamintesc, Partidul Național Liberal a decis la ultimul Birou Politic Național CĂ NU VA MAI FACE COALIȚIE CU PSD dacă PSD va demite Guvernul printr-o moțiune de cenzură! Iar cum Primul Ministru nu va demisiona, veți fi nevoiți să îl demiteți voi.

Sunteți pe care să provocați o criză politică din nimic.



Nu exportați propria criză de identitate politică din partidul vostru în toată țara! Nu aveți niciun plan, ați pariat greșit pe faptul că Partidul Național Liberal îl va trăda pe Ilie Bolojan. PNL și-a regăsit sufletul, democrația internă, și ne place!

Nu vom redeveni marionetele voastre. Putem colabora, dar de pe poziții demne și cu respect reciproc. Nu aveți un plan, nu aveți o viziune pentru țară, nu aveți nimic. Doar privilegiile și interesele pentru care sunteți dispuși să faceți rău țării pentru ca să vi le păstrați."

Premierul s-a dus la sediul PNL, după ce PSD a transmis că-i așteaptă demisia până pe 23 aprilie

Premierul Ilie Bolojan s-a dus, miercuri seară, la reuniunea de Paşti a PNL Bucureşti.

Vizita lui Bolojan la sediul formațiunii pe care o conduce are loc în contextul în care PSD, pe de o parte, și opoziția AUR - PACE își intensifică demersurile pentru îndepărtarea din funcție a actualului șef de Guvern.

Surse social-democrate au declarat pentru Antena 3 CNN că liderii PSD au pregătit strategia pentru ieșirea de la guvernare, urmând să îl anunțe pe Ilie Bolojan că, dacă nu demisionează din funcția de prim-ministru până în 23 aprilie, miniștrii partidului își vor depune, ei înșiși, demisiile și partidul va pleca de la guvernare.

Ilie Bolojan este la curent cu operațiunea pregătită de PSD.

El a avut, miercuri, timp de mai bine de două ore, o discuție între patru ochi cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Liderul liberalilor a încercat ă îl convingă pe șeful statului să intervină, ca mediator, în conflictul cu social-democrații.

PSD ar intenționa să voteze moțiunea de cenzură inițiată de PACE - Întâi România și AUR

PSD organizează luni, 20 aprilie, votul pentru retragerea sprijinului politic acordat lui Ilie Bolojan.

Demersul este prezentat public drept ”consultare”, dar rezultatul este deja cunoscut, având în vedere starea de spirit în interiorul partidului.

Rezultatele votului intern din PSD vor fi anunțate luni seara, laolaltă cu ultimatumul adresat lui Ilie Bolojan. Dacă acesta nu va demisiona, miniștrii PSD își vor prezenta demisiile.

Nu vor demisiona și secretarii de stat din ministere, nici prefecții PSD și nici președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Într-un astfel de scenariu, Ilie Bolojan are apoi la dispoziție 45 de zile în care poate să ceară Parlamentului un vot de încredere, și poate rămâne șeful unui guvern minoritar.

PSD ar intenționa să voteze moțiunea de cenzură pe care AUR și PACE au anunțat că o vor depune.