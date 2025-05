Bolojan, despre măsurile pentru redresarea economiei: „Oricine va fi la guvernare ar putea fi în situația să crească taxe și impozite”

Ilie Bolojan spune că viitorul guvern ar putea fi pus în situația de a crește taxele pentru a redresa bugetul. Foto: Hepta

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a vorbit la conferința de presă organizată pentru bilanțul final la încheierea mandatului despre situația bugetului și deficitului și despre măsurile pe care ar putea să le ia dacă va fi numit prim-ministru de președintele Nicușor Dan. Bolojan a spus că trebuie luate „măsuri la timp” dar că un împrumut FMI ar însemna că România este „cu spatele la zid”. Președintele interimar a mai spus și că deși trebuie crescută eficiența încasărilor de taxe și reducerea cheltuielilor ineficiente, noul guvern „oricine l-ar compune”, ar putea fi pus în situația de a nu acționa „în această ordine cronologică” din cauza deficitelor mari, dând de înțeles că noul guvern ar putea fi și în situația de a crește taxe și impozite încă de la început.

Ilie Bolojan a fost întrebat cu privire la un posibil împrumut FMI pentru a redresa economia și dacă ar putea lua în calcul o astfel de măsură dacă va fi numit prim-ministru. Președintele interimar a criticat și abordarea guvernelor anterioare, spunând că măsurile de redresare era necesar să fie luate la timp.

„Vă dau un răspuns nu în ipoteza în care aș fi numit – cred că pentru țara noastră e bine să evităm o astfel de situație că asta înseamnă că am ajuns cu spatele la zid. E bine ca cei care dețin funcții de răspundere să lucreze în așa fel încât să nu ajungem cu spatele la zid pentru că asta înseamnă costuri mai mari, dificultăți mai mari și cred că avem această capacitate, oamenii raționali, să vedem ce se întâmplă și să luăm măsurile la timp.

Eu cred că atunci când ești pe o funcție publică nu faci ce dă bine ci faci ce trebuie dar adevărat că nimeni, în nicio țară, în perioade pre-electorale nu are apetența să ia măsuri de corecții bugetare, dacă nu recunoaștem aceste lucruri înseamnă că suntem ipocriți, dar asta nu înseamnă că nu trebuiau luate la timp, anii trecuți, de exemplu”, a spus Ilie Bolojan.

Întrebare: Deja se conturează opinii divergente. În urmă cu câteva săptămâni, dumneavoastră spuneați că ar putea fi necesare noi taxe. Președintele ales a semnat și a spus că nu va fi majorat TVA-ul. Cum influențează aceste opinii divergente negocierile pe care le purtați, vă împiedică acest lucru să acceptați funcția de premier?

„Nu sunt opinii divergente, dacă veți relua declarațiile ați vedea că există niște condiționări și am spus, și în general am o memorie bună, – trebuie să reducem cheltuielile ineficiente, pentru a nu mai risipi banii – aceasta este o măsură pe care trebuie să o facem, e nevoie să ne încasăm taxele actuale la nivelul la care sunt la potențialul maxim – avem, de exemplu, sume importante din TVA pe care nu le încasăm și dacă aceste lucruri nu se fac sau nu dau rezultate, indiferent cine va fi în guvernare va fi în situația să crească taxe și impozite, asta am spus, și cred că e ceva valabil indiferent ce guvern va veni și cine va fi premier.

Mai mult, e posibil ca noul guvern, indiferent cine-l va compune, să fie pus în situația, din cauza deficitelor mari, să nu acționeze în această ordine cronologică pentru că, în general, reducerea de cheltuieli înseamnă timp, creșterea încasărilor la buget printr-o activitatea mai bună a ANAF nu se face de pe o zi pe alta și se poate ca ordinea de măsuri să fie diferită, sper să nu ajungem în situația asta”, a răspuns Ilie Bolojan.