Bolojan îi amenință pe șefii companiilor de stat din energie: „Dacă nu performează, trebuie înlocuiți”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că Guvernul va audita toate contractele de mandat ale conducerilor companiilor de stat din domeniul energiei și că indicatorii de performanță vor fi revizuiți, urmând ca managerii care nu îi îndeplinesc să fie înlocuiți.

Potrivit premierului, peste două treimi din energia produsă în România vine de la companii de stat, iar îmbunătățirea performanței acestora se va reflecta direct în prețuri și în oferta din piață.

„A doua direcție importantă este îmbunătățirea performanței companiilor de stat din domeniul energiei. Așa cum v-am spus, cea mai mare parte a energiei din România este produsă de companii de stat. Trei companii – de exemplu, Hidroelectrica, Nuclearelectrica și Complexul Energetic Oltenia – reprezintă peste 60% din producția de energie a României. Dacă mai adăugăm și centralele pe gaz din marile orașe din România, ajungem la peste două treimi din această producție. Prin urmare, orice fel de îmbunătățire a performanțelor acestor companii se va reflecta în prețuri, în cantități și în măsuri în piață”, a afirmat Bolojan.

Acesta a mai precizat că actualele conduceri au fost desemnate în baza Ordonanței privind Guvernanța Corporativă, dar a criticat modul în care s-au desfășurat concursurile de selecție.

„Actualele conduceri ale acestor companii au fost selectate pe baza legislației pe care o avem: Ordonanța privind Guvernanța Corporativă. Am tot respectul pentru mulți oameni de decizie din companii și consider că unii fac o treabă bună. Dar, dacă facem o analiză de ansamblu, ce constatăm? Un grup de firme de consultanță care au fost specializate în a recruta din sectorul public au derulat concursuri, iar la finalul acestor concursuri au câștigat persoane care, dacă le analizăm CV-urile, vedem că într-o formă sau alta au conexiuni cu sectorul guvernamental, cu zona politică. Nici asta nu este o problemă, pentru că nu este o problemă să fie susținut cineva pe un post. Important este ca, atunci când ajungi acolo, să faci o treabă cât mai bună și să rămâi pe acest post dacă faci performanță. Dacă nu, contractul sau cetățenii trebuie să îți încheie mandatul”, a spus premierul.

Șeful Executivului a afirmat că, în prezent, multe contracte conțin indicatori formali, imposibil de aplicat pentru evaluarea reală a managerilor.

„Asta înseamnă că astăzi, din păcate, în foarte multe companii avem indicatori de performanță care sunt irelevanți, care nu sunt fără echivoc, în așa fel încât, dacă nu ți-ai realizat indicatorii, să îți pierzi mandatul”, a declarat Bolojan.

Pentru a ilustra problema, premierul a dat trei exemple – Complexul Energetic Oltenia, grupul energetic de la Iernut și Hidroelectrica.

„V-aș da trei exemple diferite. În condițiile în care, de exemplu, la Complexul Oltenia ar fi fost niște indicatori de performanță relevanți de cinci-șase ani de zile – precum realizarea unor grupuri energetice noi pe gaz sau realizarea unor grupuri energetice pe fotovoltaic – și ar fi fost clauză explicită cu ani și termene, sunt convins că managerii de acolo ar fi fost mai determinați să le termine la timp. Dar, întrucât indicatorii au fost generali, investițiile nu s-au terminat. Noi n-am valorificat banii și avem și probleme pe componenta de decarbonizare, iar domnul ministru știe ce eforturi am făcut pentru a rezolva aceste probleme”, mai spune Bolojan.

Premierul mai precizează că proiectul de la Iernut, aflat în lucru de un deceniu, ar fi avut cu totul altă evoluție dacă ar fi existat ținte clare de finalizare.

„Avem un grup energetic important la Iernut și sunt convins că, dacă în cei 10 ani de când acest grup este în lucru ar fi existat niște indicatori fără echivoc legați de finalizarea lui la o anumită dată (iar dacă n-ai terminat investiția și nu intră energie în sistem, îți pierzi mandatul), conducerile Romgaz, indiferent câte au fost, ar fi fost mult mai atente la finalizarea acestui proiect”, a declarat Bolojan.

Premierul a făcut referire și la Hidroelectrica, cea mai mare companie de energie din România.

„La Hidroelectrica, în condițiile în care ai angajamente de realizare a 500 de megawați, de exemplu, în proiecte de energie sau stocare, sunt convins că dacă ar fi fost impuși clar un anumit număr de megawați într-un an, un alt număr în anul următor și așa mai departe, conducerile Hidroelectrica ar fi realizat aceste investiții așa cum le-au realizat privații. Iar energia pe care am putea-o folosi ca să echilibrăm sistemele seara ar fi fost într-o cantitate mult mai mare gestionată de companiile de stat”, a afirmat Bolojan.

Premierul a anunțat că pașii următori vor fi auditarea contractelor de mandat, evaluarea indicatorilor existenți și înlocuirea celor irelevanți cu ținte clare și măsurabile.

„Ce trebuie să facem aici? Să audităm toate contractele de mandat, să evaluăm indicatorii de performanță, să vedem care sunt relevanți și care nu, să îi revizuim, să introducem indicatori clari și măsurabili și să încheiem noile contracte de mandat”, a spus șeful Guvernului.

Șeful Executivului a avertizat că, în lipsa acestor măsuri, România riscă să piardă investiții importante, inclusiv marile racordări la rețea.

„Le revizuim cu actualele conduceri: dacă vor performa, foarte bine, felicitări; dacă nu, trebuie înlocuiți. Altfel, România pierde oportunități și proiecte importante pe care Ministerul și Guvernul le doresc realizate, pe care privații le doresc realizate, dar care depind de ce fac managerii companiilor de stat. Marile racordări, de exemplu, vor fi întârziate sau vor fi pierdute”, a mai precizat premierul, în urmă cu puțin timp.