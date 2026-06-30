Bolojan: Parlamentul trebuie să adopte legea salarizării unice "cu toate neajunsurile, cu toate nemulţumirile"

Ilie Bolojan, premierul demis al României. Sursa foto: Agerpres

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, consideră că proiectul de lege privind salarizarea în sistemul bugetar trebuie adoptă în sesiunea extraordinară a Parlamentului, "cu toate neajunsurile" sale. El a declarat marţi seară, într-o emisiune la TVR 1, că actul normativ reprezintă un jalon în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Întrebat în cadrul unei emisiuni la TVR 1 dacă Executivul va continua proiectul legii salarizării unitare, Ilie Bolojan a afirmat că situația financiară a României impune măsuri de disciplină bugetară. Premierul demis a argumentat că nivelul ridicat al deficitului și al cheltuielilor de personal limitează posibilitatea unor majorări salariale generale și a explicat de ce Guvernul consideră că adoptarea noii legi reprezintă soluția prin care poate fi respectat plafonul de cheltuieli, fără ca România să piardă finanțarea europeană aferentă acestui jalon.

"Să ştiţi că orice lege care generează aşteptări mari, dar care nu poate oferi prea mult, devine controversată şi trebuie să discutăm deschis cu oamenii şi eu întotdeauna am dat explicaţii cât se poate de corecte şi de cinstite. (...). Din punctul meu de vedere, aceasta va fi o decizie care va trebui adoptată în Parlament şi cred că pentru România, la modul cinstit, cea mai bună formulă este să adoptăm această lege de salarizare unitară, cu toate neajunsurile, cu toate nemulţumirile, aşa cum va ieşi din dialogul, din analiza Comisiei Europene, pentru că dialogul cu partenerii sociali s-a purtat", a afirmat Bolojan.

La întrebarea "Vă propuneţi să votaţi în această sesiune extraordinară legea salarizării unitare", Ilie Bolojan a răspuns: "Da, este unul dintre jaloanele pe care România trebuie să le îndeplinească şi ne-am angajat că vom adopta această lege de salarizare din 2021".

Despre faza în care se află cu negocierile cu sindicatele asupra legii salarizării, premierul demis al României a făcut următoarele precizări: "Această lege ar fi trebuit să fie gestionată în ultimii patru ani. Din păcate, miniştrii Muncii, pentru că, totdeauna, când ai un cartof fierbinte în mână, cauţi să vezi cum îl arunci, eventual, în curtea altora sau cum scapi de el, nu au finalizat toată documentaţia, deşi au avut o consultanţă de la Banca Mondială. Şi, practic, acest proiect este propus pe baza analizei realizăţilor din sistemul nostru bugetar, comparativ cu mecanismele care sunt aplicate în celelalte ţări europene, unde există astfel de legi".

Şeful Executivului a subliniat că "cheltuielile de personal astăzi au o pondere de 8,1% din PIB României şi nu putem depăşi această pondere".

Întrebat dacă este conştient că legea salarizării este extrem de controversată şi că aproape nimeni nu este de acord cu ea, Ilie Bolojan a spus: "Să ştiţi că orice lege care generează aşteptări mari, dar care nu poate oferi prea mult, devine controversată. Şi trebuie să discutăm deschis cu oamenii şi eu totdeauna am dat explicaţii cât se poate de corecte şi de cinstite".

Ilie Bolojan, alte explicaţii prin care susţine că legea salarizării ar trebui adoptată

"Lăsaţi-mă să explic care este situaţia. Deci, România s-a întins în anii trecuţi mai mult decât ne puteam permite şi am ajuns la nişte deficite enorme, şi am ajuns să plătim nişte dobânzi enorme, care nu vor mai permite acestei ţări să-şi dezvolte infrastructura în anii următori, să-şi finanţeze spitalele şi şcolile, dacă nu controlează deficitul. Am mai spus, doar anul acesta – deficitul înseamnă 60 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă 3% din PIB-ul României. Nişte sume imense, da? Care dispar în fiecare an! Şi, atunci, ne-am angajat că vom ţine cheltuielile sub control. O componentă importantă a cheltuielilor publice sunt cele de personal, cu salarizarea.

Şi, atunci, suntem în două situaţii: avem astăzi cheltuieli de personal în sectorul public de aproximativ 166 de miliarde de lei, total, care, conform normalităţii şi conform unei realităţi economice pe care n-o putem nega, trebuie indexate de la sfârşitul acestui an. Şi asta pentru că inflaţia pe care am avut-o în anul acesta, inevitabil, a rupt şi a scăzut puterea de cumpărare a celor care lucrează în toată România. Ca atare, deci, va fi o indexare de la finalul acestui an şi această indexare cum poate fi gândită?!? Doar cât ne putem permite. Ceea ce înseamnă ca rata inflaţiei să fie un indicator important: asta înseamnă că avem o rată inflaţie, de exemplu, de peste 7%, ceea ce înseamnă că majorarea ar fi de la 166 plus 12 miliarde – dau nişte cifre rotunjite. Asta ar însemna dacă s-ar indexa.

În acelaşi timp, avem nişte angajamente luate de România, care ţin cont de posibilităţile noastre să nu ne mai generăm deficite.Deci, cheltuielile de personal, astăzi, au o pondere de 8,1% din PIB-ul României şi nu putem depăşi această pondere, da?!? Deci, asta înseamnă această creştere cu rată a inflaţiei de aproximativ 12 miliarde", a menţionat şeful Executivului în timpul declaraţiilor.

Ulterior, prim-ministrul demis a mai făcut următoarele precizări: "Sunt două posibilităţi: avem posibilitatea să indexăm, aşa cum s-a făcut în fiecare an – salariile, în sectorul public – asta a fost varianta cea mai simplă. La toată lumea creşte cu rata inflaţiei, a fost o practică curentă. Dacă facem asta, teoretic, nu deranjăm pe nimeni, lăsăm lucrurile bune sau rele aşa cum sunt, doar le indexăm, dar asta înseamnă că România va pierde suma aferentă acestui jalon, care este undeva aproape de un miliard de euro.

A doua posibilitate pe care o avem este să venim cu această lege de salarizare unitară, ca ţară, ceea ce înseamnă că ne luăm aceşti bani. Deci, România îşi ia banii ca să îşi continue lucrările şi ceea ce înseamnă că se poate face o creştere a acestei sume toate, dar tot în aceeaşi anvelopă. Numai că nu se mai face direct proporţional cu rata inflaţiei pentru toată lumea".

"Vrea să voteze legea salarizării, aia care a isterizat absolut fiecare categorie profesională. Legea salarizării care taie din venituri la o serie întreagă de categorii şi pentru legea salarizării vor veni oarlamentarii, c-a vorbit dânsul (n.r.: Ilie Bolojan), la finalul lunii iulie (...). Dacă va avea cvorum să voteze legea salarizării o să fie o minune. (...). Ce vrea domnul Bolojan este foarte tare! N-au ieşit în stradă să protesteze profesorii, medicii, asistentele, funcţionarii de la Ministerul de Finanţe (...), oameni care fac ca lucrurile să funcţioneze", a subliniat Mihai Gâdea în cadrul ediţiei din această seară a emisiunii "Sinteza Zilei", difuzată la Antena 3 CNN.