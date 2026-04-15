Buzoianu anunţă că proiectul prin care hărțuirea sexuală ar urma să fie pedepsită indiferent de situaţie a primit aviz favorabil

Proiectul prin care hărțuirea sexuală ar urma să fie pedepsită indiferent de situaţie a primit aviz favorabil / Foto: Agerpres

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, miercuri seară, că proiectul de lege pe care l-a depus şi care vizează sancţionarea hărţuirii sexuale şi când nu este în cadrul unei relaţii de muncă a primit azi favorabil de la Consiliul Economic şi Social.

"Proiectul de lege pe care l-am depus în Parlament, privind sancționarea hărțuirii sexuale și când nu este în cadrul unei relații de muncă a primit azi aviz favorabil de la Consiliul Economic și Social!

Din 40 de voturi: 39 pentru, un vot contra. Le mulțumesc membrilor din CES pentru votul de azi!

Ce spune pe scurt proiectul?

Modificarea Codului penal astfel încât hărțuirea sexuală să fie sancționată indiferent în ce context se întâmplă, nu doar în relații de muncă. Dacă fapta a fost comisă în cadrul unei relații de muncă sau similare, atunci asta trebuie să fie agravantă.

Totodată, chiar dacă fapta nu are un caracter repetat, proiectul de lege propune extinderea răspunderii penale și pentru fapta de a pretinde favoruri de natură sexuală dacă a fost utilizată orice formă de presiune asupra victimei și e de natură să-i producă acesteia o stare de temere, într-una din situațiile următoare:

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

b) fapta a fost comisă de către un membru al familiei sau de către o persoană care conviețuiește cu victima;

c) victima se află într-o stare de vulnerabilitate vădită, datorată vârstei, bolii, unui handicap fizic sau psihic, sarcinii sau unei situaţii de dependenţă;

d) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună.

Pe scurt, siguranță pentru victime. Normalitate", a postat Diana Buzoianu.