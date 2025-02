Călin Georgescu l-a jignit pe Preşedintele interimar al României. Cum l-a numit pro-rusul pe Ilie Bolojan

Fostul candidat pro-rus la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, a postat un mesaj pe platforma X în care l-a jignit pe Preşedintele interimar al României. Mai mult, fostul candidat a declarat că tot ce s-a întâmplat este "propagandă Soros".

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, pro-rusul Călin Georgescu, a publicat marţi seară un mesaj pe contul său de X, jignindul pe Preşedintele interimar Ilie Bolojan. "Președintele interimar Ilie Bolovan", este începutul mesajului.

Interim President Ilie Bolovan announced today that the elections were rigged and new ones will be held in May. This kind of Soros propaganda must stop! No one was dragged by the neck to the polls in November. Resuming the second round quickly is the only legitimate way forward.…