Când se ieftineşte energia în România? Bogdan Ivan: "Estimez că, începând cu septembrie, vom ajunge la o scădere treptată a preţului"

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, în direct, la Antena 3 CNN, că ofertele la energie oferite, în acest moment, în România, sunt "cu 15% mai mici decât în luna iulie 2025". Acesta este optimist că preţurile vor scădea şi mai mult, din toamnă: "Eu estimez că, începând cu luna septembrie, vom ajunge la o scădere treptată a preţului la energie electrică".

"Astăzi, suntem cu ofertele la 15% mai mici decât în luna iulie 2025, iar în urma acestor măsuri de creştere a capacităţilor de producţie, de stocare pentru echilibrarea sistemului energetic naţional şi de blocare a mecanismelor de piaţă care permit anumite activităţi speculative, eu estimez că, începând cu luna septembrie, vom ajunge la o scădere treptată a preţului la energie electrică.

Astăzi, 20% din energia electrică produsă în România, are ca bază gazele naturale. După ce a început războiul din Orientul Mijlociu, deja preţurile gazelor naturale pe bursă au crescut cu 70%. Inevitabil, va impacta şi piaţa energiei electrice. Este important cum se va derula războiul din Golf.

Am alocat aproximativ 300 de milioane de euro, în ultimele 3 luni, dinspre panouri fotovoltaice către stocare. În această formă, vom ajunge ca acea energie produsă în timpul zilei, când avem soare, vom ajunge s-o stocăm şi s-o folosim seara", a declarat Bogdan Ivan la Antena 3 CNN.

Ministrul Energiei: România va avea încă 5.800 MW până în 2027

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, la Palatul Victoria, că România va adăuga aproape 5.800 MW noi în sistemul energetic până în 2027, în special din surse regenerabile și gaze, însă prioritatea imediată este stocarea energiei, pentru a reduce fluctuațiile mari de preț.

El a mai precizat că pe lista proiectelor strategice se află și hidrocentralele cu acumulare prin pompaj, dar și continuarea programului nuclear de la Centrala Nucleară Cernavodă, prin dezvoltarea unităților 3 și 4.