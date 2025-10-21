Cătălin Predoiu, după întâlnirea cu comisarul european Magnus Brunner: Am reușit să reducem fenomenul migrației ilegale

Cătalin Predoiu, după întâlnirea cu comisarul european Magnus Brunner: Am reușit să reducem fenomenul migrației ilegale. Foto: Hepta

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, luni, că MAI a alocat mai multe resurse umane, financiare și logistice către Poliția de Frontieră și a luat măsuri care reprezintă un factor important în ceea ce privește organizarea mai bună a protecției la frontierele de stat astfel încât fenomenul migrației ilegale să fie redus semnificativ și să ajungă acolo unde este astăzi ,,aproape de zero'', relatează Agerpres.

,,Avem programe bilaterale importante cu vecinii noștri, dar și cu Comisia Europeană, avem programe prin care protejăm în comun frontiera, avem acțiuni comune, echipe comune, centre de date și de împărțire a informațiilor între polițiile de frontieră, menținând permanent contactul cu toți miniștrii de Interne din țările vecine României tocmai pentru a ține sub control acest fenomen', a spus Predoiu, după întâlnirea la sediul ministerului cu comisarul european pentru Afaceri Interne și Migrație’’, Magnus Brunner.



Ministrul a menționat că a vizitat personal frontiera bulgaro-turcă și a putut vedea eforturile care se fac în acea zonă dificilă, în condițiile în care există rețele și organizații internaționale de traficanți de migranți ilegali, ai căror membri sunt profesioniști, sunt bine echipați, cunosc terenul, au arme și nu de puține ori atacă polițiștii de frontieră.

,,Parte din aceste coridoare de migrație dinspre sud trec și prin Serbia și avem nevoie de o bună colaborare cu colegii sârbi, colaborare care există în teren de ani de zile și am vrut să mă asigur că ea va continua. Am vrut să mă asigur că granița României este protejată și că avem cooperare și din partea colegilor sârbi'', a precizat Predoiu.

Potrivit acestuia, problema migrației nu este o temă la ordinea zilei în România, nu e cea mai importantă preocupare, și asta pentru că țara noastră nu se confruntă cu acest fenomen.

‘’Reușim să menținem controlul frontierelor. În felul acesta protejăm nu numai România, teritoriul național și securitatea cetățenilor români, dar protejăm și frontiera de est și sud-est a Uniunii Europene. De aici și și interesul de a discuta acest lucru cu comisarul european’', a afirmat Predoiu. Ministrul de Interne a menționat că a fost finalizată prima misiune de evaluare a modului în care România operează sistemele Schengen.

,,Voiam să informez publicul din România despre faptul că recent a fost finalizată prima misiune de evaluare a modului în care România operează sistemele Schengen, de data asta ca stat membru Schengen, parte din Schengen. Raportul oficial va fi publicat în luna noiembrie. Am înțeles de la domnul comisar că nu se va supăra dacă menționez deja public faptul că a fost o vizită foarte bună și că România a trecut foarte bine acest test'’, a transmis Cătalin Predoiu.