CE a avertizat România: Riscul unui downgrade de rating este mult mai mare decât miza jalonului PNRR privind legea salarizării

CE a avertizat România: Riscul unui downgrade de rating este mult mai mare decât miza jalonului PNRR privind legea salarizării. Foto: Getty Images

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a avertizat, după discuțiile de la Palatul Cotroceni privind noua lege a salarizării, că România nu își poate permite să mărească anvelopa salarială peste nivelul pe care îl poate susține bugetul. El spune că, atât din perspectiva Comisiei Europene, cât și a Ministerului Finanțelor, riscul unei retrogradări a ratingului de țară este „multiplu mai mare” decât miza financiară a îndeplinirii jalonului din PNRR.

„Cred că e foarte important pentru zona sindicală să înțelegem că există o schimbare de optică importantă în ceea ce privește riscurile pe care România le are în zona fiscal-bugetară, după evaluarea la limită de la Fitch și Moody’s. Din perspectiva atât a Comisiei Europene, cât și a Ministerului Finanțelor, riscul de downgrade de rating este multiplu mai mare decât miza îndeplinirii acestui jalon. Trebuie să fim prudenți, nu există posibilitatea să ne întindem mai mult decât ne este plapuma”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Ministrul a explicat la precedenta rundă de discuții cu liderii partidelor, aceștia au cerut să vadă toate elementele tehnice ale proiectului, pentru a putea înțelege forma pe care ar urma să o preia și să o dezbată în Parlament. Acest lucru s-a întâmplat, spune Pîslaru, „într-adevăr, abia astăzi”.

O a doua solicitare a liderilor politici a vizat „acceptabilitatea socială” a noii legi și discuțiile cu sindicatele, în special cu cele din Sănătate și Educație. Ministerul Muncii a analizat, în acest context, mai multe scenarii propuse de sindicate pentru a vedea care dintre ele sunt fezabile și pot respecta în același timp condițiile jalonului din PNRR.

Pîslaru explică de ce a fost consultată Comisia Europeană

Ministrul a respins ideea că discuțiile cu Bruxelles-ul ar fi fost neobișnuite și a explicat că proiectul trebuie să treacă mai multe teste înainte de a putea fi considerat compatibil cu angajamentele asumate de România.

„Discuțiile cu Comisia Europeană au fost niște discuții absolut firești”, a spus Pîslaru.

Una dintre cele trei condiții fundamentale analizate este sustenabilitatea fiscal-bugetară. Ministerul a testat mai multe scenarii privind costurile legii, inclusiv variante care până acum fuseseră discutate doar informal, iar acestea au fost evaluate acum formal și în relația cu Comisia Europeană.

A doua condiție ține de echitatea sistemului de salarizare. Noua lege presupune o evaluare tehnică prin care diferitele familii ocupaționale sunt încadrate în anumite intervale de salarizare.

„Mesajul ferm din discuțiile purtate a fost că nu ai cum să ridici o familie ocupațională peste acest nivel”, a spus ministrul.

A treia condiție este existența unui mecanism de control după intrarea în vigoare a legii, astfel încât cheltuielile și grilele salariale să nu înceapă din nou să se abată de la forma stabilită inițial. Pîslaru spune că trebuie să existe instrumente prin care să poată fi urmărite eventualele deviații și să fie evitate modificări care, în timp, ar produce din nou dezechilibre majore.

În privința variantei prezentate joi liderilor PSD, PNL, USR și UDMR, ministrul a precizat că aceasta diferă de proiectul din 17 iulie și că liderii politici au indicat deja anumite zone care mai trebuie discutate și consultate.