Ce crede Marcel Ciolacu despre contracandidații săi la prezidențiale: „Ciucă e prizonierul PNL” / „Geoană a avut o șansă”

Marcel Ciolacu i-a spus lui Mihai Gâdea ce crede despre contracandidații săi la alegerile prezidențiale. FOTO: Antena 3 CNN

Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale 2024, a spus, într-un interviu cu Mihai Gâdea, pentru Antena 3 CNN, ce crede despre contracandidații săi și ce plusuri și minusuri are fiecare dintre ei.

Mihai Gâdea, jurnalist Antena 3 CNN: „Ziceți-mi și mie un lucru bun despre Nicolae Ciucă, că îl cunoașteți bine.”

Marcel Ciolacu, premierul României și candidatul PSD la alegerile prezidențiale: „Un om serios, un militar, un om care își iubește țara, e patriot. Amândoi suntem totul până la România.”

Mihai Gâdea, jurnalist Antena 3 CNN: „De ce dumneavoastră sunteți mai potrivit să fiți președintele României decât domnul Ciucă?”

„Ciucă, prizonierul PNL”

Marcel Ciolacu, premierul României și candidatul PSD la alegerile prezidențiale: „Îmi asum lucrurile mai direct decât el. Filtrează prea mult lucrurile. Trebuie să ai o viziune a întregului tablou. Acesta îți vine și din experiență. Eu nu am ars nicio etapă, nici în administrația locală, nici în Parlamentul României. Am luat-o de jos pe toate funcțiile. Nici în Guvernul României n-am fost direct premier, am fost și vicepremier. Am tabloul mult mai complet și pot lua deciziile mult mai repede. Și eu nu sunt prizonierul propriului partid. În acest moment îl simt pe domnul Ciucă prizonierul Partidului Național Liberal.”

Mihai Gâdea, jurnalist Antena 3 CNN: „Spuneți-mi un lucru bun despre doamna Lasconi.”

Marcel Ciolacu, premierul României și candidatul PSD la alegerile prezidențiale: „Femeie de mulțimi, a muncit de tânără. Nu trebuie să ne fie frică. Trece sticla, este ziaristă. Nu că ar exista o școală de președinți sau să facem niște cursuri pentru a ajunge președinți. Unii au făcut, dar n-au ajuns, dar nu cred, n-o văd în acest moment cu informația suficientă pentru schimbările prin care trece România și întreaga Europă.”

Mihai Gâdea, jurnalist Antena 3 CNN: „Ziceți-mi un lucru bun despre domnul Mircea Geoană.”

„Geoană e prea îndepărtat de realitățile României”

Marcel Ciolacu, premierul României și candidatul PSD la alegerile prezidențiale: „E un om instruit, se trage dintr-o familie, adică tatăl meu nu stătea cu Ceaușescu de vorbă, dintr-o familie elitistă, într-o perioadă a comunismului. Nu e o condamnare sau un atac asupra tatălui domnului Geoană, dar e un adevăr. E un om instruit, părerea mea, mult prea îndepărtat de realitățile României.”

Mihai Gâdea, jurnalist Antena 3 CNN: „De ce credeți că sunteți mai potrivit decât Mircea Geoană să fiți președinte?”

Marcel Ciolacu, premierul României și candidatul PSD la alegerile prezidențiale: „Fiecare dintre noi avem o șansă, la un moment dat. Domnul Geoană a avut această șansă. Deciziile pe care le-a luat când a avut acea șansă, din punctul meu de vedere, au fost niște decizii total greșite și cu niște personaje de neimaginat, niște personaje cu care eu n-am stat și nu o să stau niciodată la masă, deci, când ai puterea și intri într-un asemenea curaj și cu asemenea gânduri, este foarte greu să cred, deodată, după cinci ani de NATO, ai devenit independent, atotștiutorul și toată lumea trebuie să raporteze la tine când vei fi președinte. Pare așa, câteodată, că n-a învățat nimic din cele pe care le trăim fiecare dintre noi.”

Mihai Gâdea, jurnalist Antena 3 CNN: „Despre George Simion aveți un lucru bun?”

Marcel Ciolacu, premierul României și candidatul PSD la alegerile prezidențiale: „Nu-l văd fals când vorbește de România și că-și iubește țara. Are o familie superbă. Sunt prea multe povești asupra influențelor din spatele lui și nu-l văd consecvent. Nu are o linie. Totuși, când ești președinte nu trebuie să iei decizii emoționale. Funcția de președinte nu-i de sus-jos în aceeași zi. Îți trebuie o stabilitate emoțională pentru a lua anumite decizii.”