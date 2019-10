Ce înseamnă sindromul coronorian acut, afecțiunea de care ar suferi Ion Iliescu

Fostul președinte Ion Iliescu a fost internat vineri la Spitalul Elias cu noi probleme cardiace. Potrivit unor surse medicale, Iliescu ar suferi de sindrom coronarian acut.

Potrivit sfatulmedicului.ro, termenul de sindrom coronarian acut este utilizat pentru orice conditie declansata brusc si caracterizata printr-un diminuarea fluxului sanguin catre inima. Sindromul coronarian acut implica atat durerea pe care o persoana o simte in timpul unui atac de cord cat si durerile in piept care se manifesta in stare de repaus sau in timpul unei activitati fizice usoare (angina instabila). Sindromul coronarian acut este adesea diagnosticat in camera de urgenta sau spital. Boala este tratabila daca este depistata rapid. Tratamentul variaza, in functie de semne, simptome si starea generala de sanatate.