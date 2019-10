Ce le-a cerut premierul desemnat Ludovic Orban. Aproape toţi miniştri au făcut lucrul ăsta!

Foto: Agerpres

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, luni, că miniştrii propuşi sunt pregătiţi de audierile din comisiile parlamentare, menţionând că le-a solicitat acestora să se ducă la ministere pentru a solicita informaţii cu privire la situaţia concretă pe fiecare domeniu şi să organizeze consultări ample cu societatea civilă.



El a spus că este obligaţia oricărui funcţionar de a pune la dispoziţia ministrului desemnat informaţiile publice necesare pentru fundamentarea poziţiilor.



„Din momentul prezentării listei Guvernului, am anunţat public că fiecare candidat de ministru are un drum de parcurs. Sigur că ei sunt pregătiţi, pentru că ei sunt oameni care cunosc problematica din domeniu, cunosc starea de fapt şi au soluţiile pregătite şi gata de a fi aplicate. În plus faţă de asta, le-am solicitat şi deja aproape toţi miniştri au făcut lucrul ăsta - să se ducă la ministere şi în legătură, mai ales, cu secretarul general, cu funcţionarii se afle chiar situaţia concretă, informaţii care nu au fost publice până în momentul de faţă, astfel încât să ştie ce priorităţi suplimentare pot să apară datorită situaţiei de fapt existente”, a precizat Orban, întrebat la Parlament dacă miniştrii propuşi sunt pregătiţi de audierile din comisiile de specialitate.

