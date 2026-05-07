Ce spune Ciprian Ciucu despre varianta desemnării lui Cătălin Predoiu ca premier

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, a comentat joi seară, la Antena 3 CNN, la Decisiv, posibilele scenarii de guvernare minoritară, referindu-se atât la varianta unui guvern PNL-USR-UDMR cu Cătălin Predoiu premier, cât și la un guvern minoritar PSD-UDMR cu Sorin Grindeanu în fruntea Executivului.

Întrebat dacă Predoiu ar putea fi premierul unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, Ciucu a evitat un răspuns tranșant, dar a lăsat să se înțeleagă că fostul ministru al Justiției nu se bucură de același capital de încredere ca președintele Ilie Bolojan.

„Față de domnul Predoiu am o considerație specială, pentru că am colaborat cu dânsul în 2016, am rămas în relații mai mult decât decente, chiar bune. Cătălin Predoiu este un ministru competent, este un ministru cu multă, multă experiență. A fost și premier interimar de multe ori. Acum ar trebui să vedem dacă colegul meu Cătălin Predoiu are acest grad sau nivel de încredere despre care am vorbit mai devreme. Politicienii pot fi măsurați prin sondaje de opinie, sunt instrumente științifice. Dar permiteți-mi să lansez ipoteza că nu are nivelul de încredere de care se bucură domnul președinte Ilie Bolojan”, a declarat Ciucu.

Despre un eventual guvern minoritar PSD-UDMR cu Sorin Grindeanu premier, Ciucu a precizat că vorbește fără mandat și că își exprimă strict opiniile personale. A subliniat că PNL ar putea vota un astfel de guvern dacă propunerea vine de la PSD, în urma consultărilor de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.

„Dacă mergem la Cotroceni și domnul președinte Nicușor Dan, un foarte bun mediator, de altfel, ne spune că România are nevoie de un guvern votat, aceasta este propunerea PSD, iar Partidul Național Liberal agreează să voteze propunerea PSD, oricare ar fi aceea – în această ipoteză ar putea să fie votat acel guvern minoritar”, a explicat Ciucu.

Liderul PNL București a adăugat că liberalii nu intenționează să dicteze PSD-ului cine ar trebui desemnat premier. Referitor la Grindeanu, Ciucu a spus: „Eu, personal, aș vrea să-l văd măcar câteva luni, că a mai fost dat afară de la guvernare de către PSD.”