Ce spune Nicușor Dan legat de șefia parchetelor: „Nu a fost un troc politic cu PSD”. Despre Chiriac: „Nu are o problemă de moralitate”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a spus, joi, despre numirile marilor Parchete, că „nu a fost un troc politic cu PSD”. Nicușor Dan a subliniat că așteaptă ca Ioan Cerbu și Cristina Chiriac „să dinamizeze activitatea parchetelor, pentru că, dacă ne uităm din perspectiva cetățeanului, vedem că nu se răspunde la așteptări, iar principala problemă este corupția”. Despre așteptările de la Codrin Miron, Președintele a spus că vrea ca el „să lupte împotriva rețelelor de droguri, nu cu micii consumatori”.

„E o falsă discuție asta cu adjuncții. Adjuncții nu contează în direcția în care Parchetul General, DNA, DIICOT o iau. Domnii Voineag și Florența au candidat ca adjuncți la alte parchete față de cele la care fuseseră. Când am anunțat numirile, i-am criticat; de asemenea, mi-am păstrat consecvența”, a spus Nicușor Dan, la emisiunea „Piața Victoriei”, de la Europa FM.

Deși i-a criticat pe Alex Florența și Marius Voineag, președintele spune că i-a numit pentru că „au candidat, au trecut de un test la Ministerul Justiției și nu au fost motive pentru a-i respinge”.

„N-a fost un troc politic cu PSD. Legea interzice. Dintre numele care contează, adică Cerbu, Chiriac, Miron, dacă mă întrebați ierarhia – am mare încredere în doamna Chiriac. Nu are o problemă de moralitate. Nu a ascuns nimic. Ea nu a făcut nimic cu imaginile pentru că în imagini nu erau minori și era un act (N.r. - sexual) consimțit. Ulterior, în dosarul de la Curtea de Apel Iași au existat mărturii și probe care au dus la condamnare pentru agresiune asupra minorilor. A văzut niște filme cu un act sexual consimțit între adulți, asta e ce a văzut ea (N.r. - despre imaginile sexuale între episcopul de Huși, care era și profesor, și elevii săi)”, a mai spus Președintele.

„Mă aștept ca ei să dinamizeze activitatea parchetelor, pentru că, dacă ne uităm din perspectiva cetățeanului, vedem că nu se răspunde la așteptări, iar principala problemă este corupția. Aștept asta de la doamna Chiriac și domnul Cerbu, iar de la domnul Miron să lupte împotriva rețelelor de droguri, nu cu micii consumatori.

Mă aștept la primele rezultate în șase luni. Primele rezultate le aștept într-un orizont de șase luni. Cu excepția domnului Cerbu, sunt oameni noi”, a subliniat Președintele.

„Eu rămân consecvent și spun că avem o problemă cu sistemul de corupție, cu justiția, iar unul dintre obiectivele mele este să rezolv această problemă”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, pe 8 aprilie, acceptarea propunerilor făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerile parchetelor, cu excepția numirii lui Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de procuror-şef adjunct la DIICOT.

Cristina Chiriac va prelua funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ioan-Viorel Cerbu va fi procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Codrin-Horaţiu Miron va prelua şefia DIICOT. Aceștia și-au început mandatele pe 15 aprilie.

Toate celelalte propuneri înaintate de ministrul Justiției au fost acceptate de Nicușor Dan.