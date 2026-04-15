Cristina Chiriac, la preluarea mandatului de procuror general: „Prioritatea este consolidarea încrederii publice în actul de justiţie”

1 minut de citit Publicat la 11:34 15 Apr 2026 Modificat la 11:34 15 Apr 2026

Cristina Chiriac a mai subliniat că este „conştientă de aşteptările ridicate ale societăţii” / sursă foto: Inquam Photos /Mălina Norocea

Cristina Chiriac a preluat miercuri mandatul de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În discursul său, Chiriac a afirmat că prioritatea din mandat este „consolidarea încrederii publice în actul de justiţie, prin asigurarea unei activităţi eficiente, transparente şi predictibile a parchetelor”.

„Cu ocazia învestirii mele în funcţia de Procuror General, doresc să exprim profunda recunoştinţă pentru încrederea acordată şi să reafirm angajamentul ferm faţă de valorile fundamentale ale statului de drept. Preluarea acestei responsabilităţi reprezintă nu doar o onoare, ci şi o misiune deosebit de importantă, care implică responsabilitate, echilibru şi determinare.

Activitatea Ministerului Public trebuie să se desfăşoare în mod constant sub semnul legalităţii, imparţialităţii şi profesionalismului, în beneficiul cetăţenilor şi al societăţii în ansamblu”, a declarat noul procuror general.

Cristina Chiriac a mai subliniat că este „conştientă de aşteptările ridicate ale societăţii” și că prioritatea mandatului său va fi consolidarea încrederii publice în actul de justiţie.

„În acelaşi timp, voi susţine întărirea capacităţii instituţionale, protejarea independenţei procurorilor şi promovarea unui climat profesional bazat pe integritate şi respect reciproc.

Combaterea corupţiei, a infracţiunilor care constituie domeniile prioritare ale Ministerului Public, precum şi a oricăror forme de încălcare a legii va constitui o direcţie esenţială, abordată cu fermitate, dar şi cu respectarea deplină a drepturilor şi libertăţilor fundamentale”, precizează Chiriac.

Noul procuror general a mai declarat că va contribui la consolidarea unui sistem judiciar puternic şi credibil”.

„Vă asigur că îmi voi exercita atribuţiile cu bună-credinţă, profesionalism şi respect faţă de lege şi cetăţeni”, a încheiat Cristina Chiriac.

În data de 8 aprilie, președintele Nicușor Dan a anunțat acceptarea propunerilor făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerile parchetelor.

Cristina Chiriac a fost numită în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ioan-Viorel Cerbu în funcția de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Codrin-Horaţiu Miron preia şefia DIICOT.

Nicușor Dan a refuzat numirea lui Gill-Julien Grigore-Iacobici pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.