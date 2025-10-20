Nicușor Dan anunță că vrea și al doilea mandat la Palatul Cotroceni

Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale din primăvara anului 2025, după ce a obținut 53,6% din voturile exprimate. Foto: Agerpres.

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, într-un interviu pentru Observator, că își dorește un al doilea mandat la Palatul Cotroceni. Șeful statului a adăugat că cei zece ani de experiență în politică l-au făcut să înțeleagă că pentru a realiza schimbări în societate este nevoie de timp.

Șeful statului a fost întrebat dacă își dorește să candideze pentru un al doilea mandat de președinte peste cinci ani.

„E devreme, dar în principiu îmi doresc, pentru că am înțeles de când sunt în politică, de zece ani, că să faci lucruri în societate necesită timp”, a spus șeful statului.

Un studiu realizat de Antena/Ipsos a arătat că în prezent, după aproape jumătate de an de mandat, încrederea românilor în președinte este la cote minime. Nicușor Dan a explicat că cifra reflectă anii în care românii au fost dezamăgiți de politicieni și a precizat că va fi nevoie de timp pentru a le recâștiga încrederea.

„Această cifră e rezultatul a mulți ani de politică în România și de politică făcută într-un fel – mulți au intrat în politică pentru interese personale, oamenii au văzut corupție și ineficiență, e șocant, dar reflectă realitatea. (...) Să schimbi oameni, legi și norme e nevoie de un efort și cere timp. Asta pot să spun la acest moment”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale din primăvara anului 2025, după ce a obținut 53,6% din voturile exprimate, la o distanță de 829.589 de voturi de contracandidatul său, președintele AUR, George Simion. Șeful statului a fost învestit oficial în funcție la data de 26 mai 2025, iar mandatul său este, potrivit Constituției, de cinci ani şi se exercită de la data depunerii jurământului.