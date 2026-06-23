Ce urmează după eșecul Guvernului Veștea. Consultări la Cotroceni și posibil premier Sorin Grindeanu

Președintele României Nicușor Dan. Foto: Profimedia Images

După ce Guvernul Veștea a căzut, luni, la votul în Parlament, jocul politic se întoarce din nou la Președintele Nicușor Dan. Acesta va convoca din nou consultări cu partidele parlamentare și va face o nouă desemnare de premier. Potrivit surselor politice, următoarea desemnare a lui Nicușor Dan ar putea fi președintele PSD Sorin Grindeanu.

Parlamentul a respins, luni, Guvernul Veștea la vot. Au fost doar 189 de voturi pentru, dintr-un necesar de 233 de voturi. Veștea și echipa sa de miniștri nu au reușit să adune o majoritate care să îi învestească la Palatul Victoria.

Adrian Veștea este prima propunere de premier respinsă de Parlament, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul înainte de votul în plen. Astfel, următoarea propunere pe care o va face Președintele este cea care ar putea deschide calea anticiaptelor, dacă și aceasta este respinsă la vot.

Nicușor Dan are pe masă două variante, iar prima este să îl desemneze premier pe liderul PSD Sorin Grindeanu. Acesta va avea la dispoziție zece zile să depună lista de miniștri și programul de guvernare și să ceară votul Parlamentului.

Sorin Grindeanu a declarat luni seara, cu puțin înainte ca Guvernul Veștea să pice la votul de învestire în Parlament, că PSD nu va fugi de responsabilitate dacă Nicușor Dan îi va chema la consultări la Cotroceni și va decide să încredințeze mandatul PSD.

„Dacă preşedintele ne va chema mâine şi eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social-Democrat nu fuge de această responsabilitate”, a precizat el.

Și liderii PSD au început să îi ceară lui Grindeanu să își asume această responsabilitate. Paul Stănescu, fost secretar general al PSD, a declarat luni seară în Parlament că Sorin Grindeanu ar trebui să fie propus premier.

Liberalii au decis deja că vor vota un guvern PSD minoritar, în baza unui pact de neagresiune pentru următoarele șase luni. Noua conducere a partidului a decis duminică strategia după votul pentru Guvernul Veștea și au propus „o formula fezabilă” pentru a debloca criza politică.

„Pentru a putea funcționa acest tip de guverne, este nevoie de un acord politic de tip național, în care, în următoarele 6 luni, partidele semnatare să se angajeze că, indiferent cine va fi în guvernare, vor asuma câteva condiții de bază care țin cont de prioritățile noastre în momentul de față și de situația economică și bugetară”, a anunțat Ilie Bolojan.

„În condițiile în care ar opta (n.red. Președintele Nicușor Dan), pentru a încredința, un guvern de centru-stânga, atunci cei din centru-dreapta s-ar angaja să voteze la investire și să nu depună moțiune de cenzură până la sfârșitul acestui an sau să susțină o moțiune de cenzură pentru a asigura o minimă coerență dacă guvernul respectă termenii pactului convenit”, a mai spus Bolojan.

Cealaltă variantă propusă de Bolojan este un guvern minoritar de centru dreapta, format din PNL, USR și UDMR, învestit cu voturile PSD. Social democrații au anunțat însă că nu vor vota un astfel de executiv.

Președintele Nicușor Dan va convoca rapid consultări cu partidele parlamentare, susțin surse oficiale. Acestea ar putea avea loc marți sau miercuri, urmând ca în aceste zile să anunțe și noua propunere de premier.