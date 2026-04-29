Ce urmează după moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan. Dacă cineva nu va ceda, PSD va guverna cu AUR, spune Miruță

Radu Miruță, ministrul Apărării și, mai nou, ministru interimar al Transporturilor, a afirmat miercuri că sunt doar două variante posibile după votul moțiunii de cenzură: fie un partid va face un compromis, fie PSD va guverna nu AUR.

Miruţă a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, dacă este posibil ca toate partidele care au fost în coaliţia de guvernare să fie din nou împreună după moţiunea de cenzură din 5 mai.

„Sunt foarte multe variabile pe care nu pot să le apreciez eu pentru că nu sunt în controlul meu. În momentul de faţă este un blocaj. Domnul preşedinte a spus că un premier din partea unei alianţe PSD-AUR, cum este astăzi în Parlament, nu va desemna. USR a spus că, dacă PSD va trece o moţiune împreună cu AUR, nu are absolut nicio noimă să mai continuăm punerea încrederii într-un PSD care nu emană niciun milimetru de încredere prin măsurile şi prin deciziile pe care le ia. Partidul Naţional Liberal a declarat că, dacă va trece această moţiune, ei nu vor mai sta la masă cu PSD”, a răspuns Radu Miruţă.

Ministrul spune că în prezent este un blocaj şi ori un partid va ceda la condiţiile impuse, ori PSD merge cu AUR la guvernare.



„Din aceste declaraţii este un blocaj. Nimeni nu poate să facă cu nimeni în condiţiile impuse de celălalt. Aşadar, fie vom merge în situaţia asta până când cineva va ceda la condiţiile pe care le-a pus, fie, realist vorbind, analitic vorbind, nu există o altă variantă, fie PSD merge mai departe cu AUR. Spunea domnul vicepremier Neacşu că orice drum începe cu primul pas, care tocmai a fost bifat, fie unul dintre celelalte partide politice care au pus o barieră condiţională va renunţa la această barieră”, a explicat Radu Miruţă.