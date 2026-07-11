Cheltuielile Cancelariei premierului Bolojan au fost publicate: Unde se estimează cele mai mari scăderi

Datele pentru 2026 sunt estimate la 21,62 de milioane, o scădere de peste 48% faţă de 2024. FOTO: Agerpres

Cheltuielile Cancelariei premierului ar urma să scadă cu peste 48% în acest an comparativ cu 2024, potrivit șefului instituției, Mihai Jurca. Acesta a prezentat, pe Facebook, o comparație a bugetului pentru perioada 2024–2026

Principalele cheltuieli ale Cancelariei sunt salarii şi contribuţii, unde scăderea faţă de 2024 este estimată la - 34%, transport, scăderea fiind estimată la -87,6%, protocol - scădere de 52,2%. De asemenea, au scăzut cu peste 76% indemnizaţiile de detaşare şi delegare, cu peste 83% sumele pentru traduceri şi interpretări, dar şi cu 100% cheltuielile din fondul premierului.

"Se vorbeşte mult, pe bună dreptate, despre nevoia unui guvern cu puteri depline. România are nevoie de el - pentru PNRR, pentru SAFE, pentru reformele care cer iniţiative legislative guvernamentale şi ordonanţe de urgenţă. Un guvern care administrează poate fi un bun administrator. Publicăm mai jos cifrele Cancelariei Prim-Ministrului, 2023 - mai 2026: cheltuieli totale, execuţie lunară, reduceri pe categorii. Sunt bani publici, iar judecata asupra lor aparţine celor care se uită pe grafice, nu celor care le-au produs", a scris, sâmbătă, pe Facebook, şeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca.

Execuţia bugetară pentru 2024 a fost de 42,09 milioane lei, în timp ce în 2025, execuţia a fost cu 23,7% mai mică decât în anul precedent, respectiv 32,13 milioane lei. Datele pentru 2026 sunt estimate la 21,62 de milioane, o scădere de peste 48% faţă de 2024.

"Suntem conştienţi de limite: o cancelarie nu e un minister şi sumele acestea sunt modeste la scara bugetului ţării. Dar chiar şi atunci când nu ai toate uneltele la îndemână, rămâne responsabilitatea de a face tot ce ţine de tine pentru promisiunea asumată: mai puţină risipă, mai puţine cheltuieli, mai multă eficienţă", a mai transmis Mihai Jurca.

Potrivit acestuia, "oamenii vor, pe bună dreptate, o schimbare de abordare: mai puţină propagandă politică, mai puţine poze şi postări, mai multă eficienţă şi rezultate".

Tăierile din adminsitrația locală au fost blocate în mai multe județe. Pe 20 mai, Tribunalul Vrancea a suspendat aplicarea ordinului emis de prefectul județului privind reducerea numărului de posturi din primării.

De asemenea, pe data de 8 mai, o măsură similară a fost luată și de Tribunalul Covasna. Și atunci a fost suspendat aplicarea ordinului prefectului județului, în urma unei acțiuni inițiate de Sindicatul Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR).