Cine sunt „fariseii, defetiștii și demagogii” din România. Nicușor Dan: „Nu o să dau nume, dar categorii de oameni pot să spun”

Președintele României, Nicușor Dan, la Summitul European dedicat Arcticii. Foto: Nicușor Dan / Facebook

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit, luni, despre „fariseii, defetiștii și demagogii” din România. Într-un interviu acordat Euronews România, la Summitul European dedicat Arcticii, din Finlanda, el a spus că „nu o să dea nume” despre astfel de personaje, dar poate explica „categoriile de oameni”.

„Nu o să dau nume, dar categorii sociale sigur, categorii de oameni pot să spun. Fariseu este cineva care se folosește de religie, de sentimentul religios, în mod oportunist, ca să parvină. E termenul biblic de fariseu, care e bine înrădăcinat în limba și cultura noastră, și din astfel de oameni găsim pe toate drumurile. Cred că e relativ ușor, uitându-te la doctrina creștină, să faci diferența între ce trebuie să facă un creștin, smerenia cu care se raportează la biserică, și cei care încearcă să parvină cățărându-se pe fenomenul religios. Ăștia ar fi fariseii”, a explicat el.

Despre „defetism”, Nicușor Dan a spus că este un fenomen, nu în rea intenție, dar nociv.

„Defetismul este un fenomen. Nu este, în opinia mea, rea intenție, dar este nociv, pentru că trebuie să privim România, societatea, administrația cu echilibru. Bineînțeles că există corupție, instituții care nu funcționează, cetățeni care nu simt că administrația publică e acolo ca să îi servească. Trebuie să privim cu obiectivitate partea negativă a dezvoltării noastre. Pe de altă parte, România a avut o dezvoltare economică impresionantă în 20 de ani. M-am întâlnit acum o săptămână cu noi ambasadori străini, și unul-doi dintre ei mi-au spus: „Am fost în România acum 20 de ani, sunt impresionat de dezvoltarea pe care țara dumneavoastră a avut-o.”

De asta trebuie să fim mândri: pe exercițiul clasic de fonduri europene am absorbit 99%, pe PNRR am absorbit 92%, faptul că am construit sute de kilometri de autostradă e un fapt pozitiv. Trebuie să ne comparăm cu țările din jurul nostru și să avem o perspectivă echilibrată asupra locului în care ne aflăm ca societate”, a explicat Nicușor Dan.

Șeful statului a spus că, prin „demagogi”, a făcut referire la „naționalismul găunos”.

„Demagogi, da, adică naționalismul ăsta găunos, la asta m-am referit. Cel care spune că noi suntem grozavi, că alții nu ne lasă, că suntem mai buni decât toți ceilalți. Noi trebuie, evident, să fim mândri de identitatea noastră, și odată ce simțim mândria, să mai și muncim ca să o concretizăm ca societate”, a mai spus el.