Ciprian Ciucu îl contrazice pe Nicuşor Dan: Nu avem un split. Avem un sistem ticăloșit și avem o mișcare reformistă

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, afirmă că în România nu există un clivaj real în zona pro-europeană, ci o confruntare între "un sistem ticăloșit", interesat să-și conserve privilegiile, și o mișcare reformistă care încearcă să mențină țara pe linia de plutire, potrivit Agerpres.

"Nu avem un «split». Avem un sistem ticăloșit care face totul pentru a-și păstra puterea, privilegiile și banii pe seama românilor și avem o mișcare reformistă care încearcă să țină țara pe linia de plutire. Unde este dilema morală, că eu nu o văd? Acesta e «split-ul». «Pro-european» se referă la categoria a doua, cea cu linia de plutire", scrie primarul Capitalei, într-o postare pe Facebook.

Declarația vine după ce președintele Nicușor Dan afirmase că există un clivaj între forțele politice pro-europene și evitase să spună dacă îl susține sau nu pe premierul Ilie Bolojan.

"E o persoană pe care o respect, o persoană foarte serioasă. Însă, ce am constatat cu toții de mai mult timp, este că avem un split între două jumătăți ale direcției pro-europene. Și față de această chestiune care s-a transpus într-un act administrativ, moțiune de cenzură, îmi păstrez distanța", a punctat şeful statului.

Luni, tot într-o postare pe Facebook, Ciprian Ciucu atrăgea atenția că, în ultimii cinci ani, durata medie a unui guvern a fost sub un an. El susținea că în România crizele politice sunt generate "exclusiv pe baza intereselor politice și financiare", întrucât "oameni bogați și puternici vor acces la mai multă bogăție" și la mai multă putere.

"De aceea au fost mătrășite guvernele Orban, Cîțu și acum i se pregătește același lucru guvernului Bolojan. Știu ce vorbesc: am fost atras în mizeria asta, cu și fără voia mea în ultimii ani. Guvernele Ciucă și Ciolacu au existat atunci când oamenii bogați și puternici s-au înțeles. Și, parțial, Cîțu – dar atunci s-au certat alți bogați și puternici între ei. Și nu toți sunt la vedere.

Deci, nu avem crize politice naturale, ci complet artificiale, create în laboratoarele lor, parte a foamei de bani și a accesului discreționar și privilegiat la resursele statului", preciza edilul general al Bucureştiului.

El adăuga că AUR este "sistemul care se prezintă ca anti-sistem", fiind alcătuit din "foști pesediști, la fel de nesătui și fără scrupule". Ciucu le atrăgea atenția colegilor liberali că una dintre "mize" o reprezintă chiar partidul din care fac parte.

"Vom fi chemați în curând să facem o alegere de conștiință: demnitatea noastră, agenda publică și viitoarele generații de liberali sau sistemul, banii și, nu după mult timp, irelevanța", mai scria Ciprian Ciucu.