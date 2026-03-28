Ciucu anunță concesionarea unor clădiri părăsite din centrul Capitalei. În ce zone va fi interzis traficul auto

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat într-un interviu acordat pentru G4Media, că municipalitatea intenționează să concesioneze, prin licitație, clădiri vechi cu risc seismic pe care nu le poate reabilita din lipsă de fonduri. Printre exemplele pe care le-a dat edilul se numără fostul Hotel Bristol de pe strada Academiei. În paralel, oficialul a anunţat în ce zone centrale ale Capitalei va fi interzis traficul auto şi, totodată, lansarea unui concurs de soluții pentru reamenajarea bulevardelor Magheru și Bălcescu, o zonă centrală ajunsă într-o stare avansată de degradare.

În timpul declaraţiilor, edilul general al Bucureştiului a spus menţionat că există planuri pentru extinderea zonelor pietonale din centrul orașului, unde traficul auto va fi restricționat sau eliminat complet, vizate fiind strada Brezoianu, Piața Lahovari, Piața Amzei și zona din spatele Ateneul Român.

Pe de altă parte, Ciprian Ciucu a explicat și motivul pentru care autobuzele din Ilfov nu mai pătrund în București, precizând că Primăria Capitalei nu mai poate susține financiar subvenția de aproximativ 230 de milioane de lei pentru transportul public din județul învecinat.

Întrebat în cadrul interviului câte imobile din Bucureşti ar trebui consolidate, Ciprian Ciucu a spus că este vorba despre 700. şi a subliniat că are o viziune în legătură cu acestea.

"Adică lucrurile nu se opresc aici. Imaginați-vă cum ar arăta – și poate o să public aceste randări – Brezoianu pus la punct. Ar arăta ca un colț din Viena. Asta am făcut un primar al Sectorului 6: când regeneram urban o zonă, creștea foarte mult valoarea zonei. Și așa ai mai multe șanse să atragi bani privați, crescând valoarea zonei, fiind mai atractivă se dezvoltă o viață economică acolo. Poate să mai apară încă un hotel, încă un butic hotel, încă o cofetărie, încă o librărie. Oamenii, mediul privat își vor dori să fie acolo, pentru că lucrurile arată bine.

Am făcut Parcul Liniei în sectorul șase și a ridicat foarte mult zonă. După care am regenerat urban Drumul Taberei și de 3-4 ani este cel mai căutat loc din București ca să te muți. Și au crescut constant prețurile pentru locuire, pentru că calitatea ediții este foarte bună acolo am și școli, am făcut și parcuri, am am regenerat urban spațiul verde de pe bulevardul principal. Deci cu regenerare urbană poți să atragi inclusiv bani", a declarat edilul general al Capitalei, conform sursei citate.

Ulterior, Ciprian Ciucu a mai oferit următoarele amănunte: "(...), am avut o întâlnire și o să fac și conferință de presă pe tema aceasta, în care o să detaliez, în care vreau să știu și eu care sunt clădirile publice din București. Știți că nu este o bază de date unică cu ce este în patrimoniul Primărie municipiul București, cu ceea ce este în patrimoniul altor instituții – ministere sau sectoare?

Am văzut o casă superbă aflată în paragină, lângă Banca Mondială, reprezentanța Comisiei Europene. Este la ASSMB, a fost o policlinică. Și acum am dat o dispoziție de primar, am format un grup de lucru din Poliția Locală, Direcția de Patrimoniu, Direcția Juridică și ALPAB, care au proprietăți, ca să mi le inventarieze. După ce le inventariem, cu foto-documentare, cu coordonate GPS puse pe o hartă, cu capacități, cu regimul juridic, după ce vom avea această bază de date, sperăm până la 15 iulie, vom veni cu o politică care să salveze clădirile.

Cele importante de patrimoniu, cum sunt cele pe care lucrăm astăzi la Administrația de Risc Seismic, rămân în administrarea noastră și ne ocupăm de ele. Cele foarte, foarte importante. Cele mari, care necesită foarte mari investiții, cum ar fi hotelul Bristol, de exemplu, vreau să-l concesionăm. De ce să stea în paragină și noi să nu facem nimic cu el? Doamna Firea i-a dat o zugrăveală și a zis a rezolvat problema. Și m-au întrebat domnul primar ce face cu hotelul Bristol.

Putem noi, primăria, să operăm un hotel? Nu, nu putem. Are rost să facem noi consolidare, să băgăm milioane, zeci de milioane în consolidare? Nu, nu are rost. Atunci ce faci? Îl iau așa cum este, îl scot în concesiune și un operator mare de hoteluri să vină să facă consolidare și să opereze 30, 35, 40 de ani să fie un lanț mare hotelier. Și îl transform din activ în pasiv, adică îmi aduce bani, îl reintroduc în circuitul urban economic și îl salvez.

Deci voi veni cu o politică de concesiuni transparentă, nu date pe pile, că nu știm cine pe unde".

Reporter: Adică printr-o licitație?

Ciprian Ciucu: O licitație transparentă, anunțată din timp, nu dată pe sub mână.

Reporter: Și câte astfel de concesiuni urmează să faceți?

Ciprian Ciucu: Nu știu. Voi ști după ce vom avea inventar. Altă categorie sunt anumite anumite clădiri care pot să devină locuințe sociale. Altele care sunt partajate cumva: e cineva care are trei camere și a 4-a camera aparține AFI. Atunci vinde-i omului camera repectivă.

Reporter: Asta poate să fie o sursă de bani?

Ciprian Ciucu: Evident, o sursă de bani. Dar transparent, asta este esențial. La fel, terenurile nevândute pe care stau curțile și caselor oamenilor în zona centrală.

Reporter: Mă întorc la centru, Bulevardul. Magheru. Aveți nevoie de un PUZ?

Ciprian Ciucu: Acum cred că am găsit o soluție fără PUZ, ca să grăbim lucrurile. Să rămâi în trama stradală actuală. Venim cu niște amenajări în interiorul tramei stradale actuale.

Reporter: Și ce se va întâmpla mai precis pe Magheru și Bălcescu?

Ciprian Ciucu: Asta or să ne spună cei care vor concura pentru că voi veni cu un concurs de soluții. Arhitecții spun asta, nu primarul. Aștept să am bugetul să pot bugeta această procedură, pentru că și ea costă bani.

Reporter: Ce măsuri concrete luați pentru a limita traficul auto din București? Este un coșmar, nici măcar acum, în criza prețului carburanților, nu se vede vreo scădere a traficului din București.

Ciprian Ciucu: Vom insista mai departe pe transportul public în comun, adică vom continua investițiile și vom începe investiții noi pe linia de tramvai, pentru că tramvaiele au cea mai bună capacitate de transport.

Vom face în continuare linii dedicate pentru transportul în comun, benzi unice dedicate.

Vom continua să reformăm STB pentru ca serviciul de transport să fie și mai eficient, dar și de mai bună calitate.

Vom elimina treptat mașinile de pe trotuare. Vom elimina parcatul gratis la bordură în zona centrală, ca în orice Capitală. Mergeți pe străduțele din inelul central, sunt foarte multe locuri. Evident, avem în plan să facem și parcări subterane. Am discutat despre concesiuni cu firme private care să-și asume astfel de proiecte, pentru că în acest moment nu avem buget, iar alții au o capacitate mai bună. Sunt firme private specializate în parcări subterane. Se poate concesiona serviciul pentru un număr de 20, 25, 30 de ani, dar să-și asume și investiția.

La Universitate, singura parcare e făcută prin concesiune, o politică corectă, de altfel. Adică trebuie să ai și capacitate de ajunge cu mașina în centru, ceea ce nu trebuie să se întâmple e să mai fie mașini parcate peste tot și lăsate la întâmplare pe trotuare.

Reporter: Am avut o discuție în campania electorală despre posibila instituire de taxe pentru intrarea mașinilor în centru, în anumite zone și atunci ați spus că analizați. Ați analizat?

Ciprian Ciucu: Din punctul meu de vedere, ar trebui să taxăm mai puțin și să facem altceva. Adică în acest moment am dat în lucru deja niște studii pentru a avea zone cu emisii reduse. Așa numita low emission zone, în care poți să ai acces dacă ai mașină electrică și nu altfel, pentru a crește calitatea aerului.

Reporter: Și care sunt aceste zone?

Ciprian Ciucu: Sunt mai multe în discuție. Una dintre ele este Strada Brezoianu, unde am un proiect din PIDU pe care țin neapărat să îl încep în acest mandat pentru pietonalizare. E o zonă superbă care face legătura dintre Centrul Vechi, dinspre Hanul Berarilor, cobori pe lângă poliție, pe Brezoianu, te duci către Sala Palatului. O zonă superbă lângă Cișmigiu.

Reporter: Mai sunt și altele și alte artere?

Ciprian Ciucu: Mai sunt și altele. Vreau mă ne gândim foarte serios la reconfigurarea bulevardului Magheru-Bălcescu care arată oribil, este un tunel de tranzit, foarte zgomotos, foarte poluat, deloc verde, neatractivă. Și a omorât economia zonei din această cauză. Cu foarte multe blocuri cu risc seismic.

Principalele camere urbane – Amzei, Lahovari, Sala Palatului, Piața Rosetti, Regina Elisabeta au nevoie de așa ceva. Ideea este că sunt foarte rezervat în a promite pentru acești 2 ani. Pentru că să ajungi acolo ai nevoie de documentație de urbanism, adică PUZ-uri. concursuri de soluții, am dat drumul la ele, dar nu le anunț. Adică am dat drumul ca să să le bugetăm, să le contractăm, dar nu le anunț ca oamenii să zică Ciucu a anunțat și nu a făcut. Ceea ce fac în acest moment este să-mi pregătesc mandatul doi, adică va lua niște timp până vom avea un concurs de soluții, cu un PUZ pe zona Sala Palatului. După care vor fi nevoie de a contacta servicii de proiectare. Va mai trece timp să se facă proiectarea, să se execute proiectarea, va mai trece timp să achiziționăm lucrări de regenerare urbană. Deci aceste proiecte vor veni în anul trei-patru de mandat, dacă voi mai avea un nou mandat. Deci eu pregătesc de acuma următorul mandat.

Între timp am am promis ordine și curățenie, ceea ce este mai ușor de făcut decât astfel de proiecte. Dacă le anunț, uitați-vă în cele din PIDU, o să le anunț la un moment dat când o să fiu foarte pregătit să-mi prezint întreaga viziune. Acum am salvat din PIDU proiectul Brezoianu pentru că expirase, n-a fost bugetat, nu s-a ocupat nimeni de el și expiraseră toate avizele și autorizațiile. Și aici am găsit, din fericire, o autorizație care mai era încă valabilă și le-am dat în reproiectare.

Reporter: Asta nu arată ca joc politic? Spuneți că vă pregătiți următorul mandat care ar trebui să fie plin de 4 ani. Asta înseamnă că nu vreți să supărați foarte mulți bucureșteni în perioada asta. Evident că dacă veți introduce niște taxe sau dacă veți scumpi parcările sau dacă veți opri circulația pe anumite zone, v-ar atrage pierderea unor voturi?

Ciprian Ciucu: Nu am nici o emoție.