Ciucu, după ce a studiat organigrama STB: Avem aproximativ 250 de economiști și 200 de directori și șefi. Ne costă cât 2 oraşe Brașov

Primarul general al Bucureştiului, Ciprian Ciucu, a anunţat, luni seară, după ce a studiat organigrama și "procesele de management" ale STB, noi întâlniri cu conducerea Societăţii de Transport Bucureşti şi cu sindicatele, adăugând că ulterior va trebui agreat un plan de reechilibrare bugetară.

"Voi veni în faţa dumneavoastră cu o soluţie. Dar va fi important să fie susţinută şi de către Consiliul General, a cărui treabă sunt nevoit să o fac eu! Vă reamintesc că STB are Consiliul de Administraţie propriu, desemnat de membri ai Consiliului General! Ce face acel CA în afară de a încasa indemnizaţii?!? Vă reamintesc, încă o dată, Consiliul General a refuzat auditul propus de către mine!", a scris Ciprian Ciucu, luni, pe Facebook.

El a punctat că în STB sunt circa 250 de economişti şi aproximativ 200 de directori şi şefi şi că la toată Administraţia Prezidenţială lucrează circa 200 de oameni.

"Datoria curentă a STB este de 1,6 miliarde de lei, iar serviciul de transport public ne costă anual cca. 1,7 miliarde de lei. Bugetul municipiului Braşov este de 1,7 miliarde. Cu şcoli, spitale, deşeuri, parcuri, străzi, investiţii, turism, poliţie locală etc. etc. Deci acum, STB-ul a ajuns sa ne coste cât două municipii Braşov.

Bugetul mediu al sectoarelor din Bucureşti este de cca. 2,7 - 3 miliarde de lei. STB consumă cât o primărie de sector. Sectorul 7...Bun, acum vă spun aceste lucruri în preambulul măsurilor care vor fi luate, pentru că nu pot lăsa lucrurile aşa!!! Da, STB nu e direct sub Primarul General. Este sub Consiliul General şi sub ADITPBI. Dar nu pot să nu mă implic", a adăugat primarul Ciucu.